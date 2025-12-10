https://spnfa.ir/20251210/رد-دعوت-وزیر-خارجه-ایران-چه-تاثیری-دارد-26908831.html

رد دعوت وزیر خارجه ایران چه تاثیری دارد؟

رد دعوت وزیر خارجه ایران چه تاثیری دارد؟

اسپوتنیک ایران

در رفتاری خارج از عرف دیپلماتیک، یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان اخیرا اظهار داشته که دعوت آقای عراقچی برای سفر به تهران را رد می کند و به جای آن از او دعوت می... 10.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-10T22:01+0330

2025-12-10T22:01+0330

2025-12-10T21:59+0330

گزارش و تحلیل

ایران

سیاسی

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/0e/26478799_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ed1ec6d71e9f2c34eafeeac442a79b36.jpg

دکتر عماد آبشناس در مقاله ای در مورد رد دعوت وزیر خارجه ایران توسط یوسف رجی برای اسپوتنیک نوشت: البته اگر رجی دعوت را می پذیرفت جای تعجب داشت چرا که خصومت او با ایران و حزب الله زبان زد خاص و عام در لبنان به حساب می آید و او وابسته به گروه نیروهای فالانژ است نیروهای که در سال 1975 میلادی مسبب شروع جنگ داخلی لبنان با کشتار مسلمانان بر اساس کارت شناسایی بودند (این اقدام فالانژ ها در لبنان بسیار معروف است که اتوبوس ها را متوقف می کردند و بعد از همه کارت شناسایی می خواستند، چون در لبنان روی کارت های شناسایی دین ومذهب درج می شود ولذا مشخص می شد کدام مسافر اتوبوس مسلمان است و در جا طرف را می کشتند) و بعد از این اقدامات فالانژها این کشور حدود 15 سال با جنگ داخلی مواجه شد و ده ها هزار شهروند لبنانی به دلیل اقدامات آنها جانشان را از دست دادند.به هرحال رجی هیچ جا دشمنی وخصومت خود با ایران و حزب الله را انکار نکرده.نیاز نبود که رجی اعلام کند که دعوت را رد می کند، همین که وی اصلا سفر نکند به خودی خود کافی بود، اما وی عمدا خواست چنین چیزی را رسانه ای کند تا خودش را در راس دشمنان ایران و حزب الله قرار دهد شاید هم بتواند پس از بازنشستگی برای عضویت در پارلمان به عنوان مخالف شدید مقاومت از این امتیاز بهره ببرد، ولی وی باید به این نکته توجه داشته باشد که انتخابات پارلمانی لبنان طی چند ماه آتی برگزار خواهد شد و این احتمال وجود دارد که ساختار مجلس لبنان تغییر کند به شکلی که ممكن است در لبنان متحدین مقاومت بتوانند اکثریت پارلمانی را به دست آورند و بعد از انتخابات قطعا باید برای تشکیل کابینه جدید رای گیری شود و قطعا آن زمان این رفتار آقای رجی مد نظر نمایندگان پارلمان خواهد بود.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران , سیاسی