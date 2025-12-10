https://spnfa.ir/20251210/آیا-ممکن-است-مشکل-آب-کشور-حل-شود-26907903.html

دکتر عماد آبشناس در مقاله ای برای اسپوتنیک نوشت: برای اولین بار از پهپاد های بارور سازی ابرها استفاده شده و این باروری که هفته پیش در ارومیه انجام شده تا ابرهای غرب که به سمت شرق می روند در مرکز کشور ببارند موجب آن شده که بسیاری از این ابرها در همان منطقه ببارند و دریاچه ارومیه جانی هر چند خجول بگیرد و همچنین برخی از ابرهای بارور شده به سمت غرب رفته اند و در منطقه سلیمانیه عراق باریده اند و کارشناسان می گویند سیل آب این بارش ها احتمالا پس از عبور از مناطق مرزی وارد ایران هم خواهد شد.علیرغم اینکه این بارش ها موجب ایجاد سیل و راهبندان های متعدد برای بسیاری از مردم شده اما اگر گروه های اجتماعی را رصد کنید می بینید که مردم از خوشحالی در پوست خود نمی گنجند.اما اینکه این بارش ها کافی باشد تا مشکل اب مملکت حل شود بحث دیگری می باشد.من کارشناس هواشناسی نیستم اما در حد بضاعت و سواد محدودی که در این زمینه دارم می توانم بگویم تصور این نیست که این سطح بارش ها بتواند به یکباره کل مشکل مملکت که سال ها است از خشکسالی رنج می برد را حل کند و شاید ده ها و یا حتی صدها بارش مشابه و البته بارش برف های سنگین که تا اواسط تابستان بتواند جوابگو باشد نیاز است تا مشکل کم آبی مملکت حل شود.هر چه قدر هم که دیر باشد اما هنوز محال نیست، امروز تلاش کنیم راهکار هایی برای مصرف آب در زمینه کشاورزی پیدا کنیم شاید بهتر از فردا باشد.به هر نحوی که شده باید این ساختار غلط کشاورزی دیمی تغییر کند، کما اینکه در اکثر کشورهای پیشرفته جهان نیز تغییر کرده.این مسایل مسایلی هستند به خرد جمعی نیاز دارند و ما خودمان باید دست به دست هم بدیم و آنها را اصلاح کنیم، به قول معروف از ماست که بر ماست، و اگر خودمان دست روی زانوی خودمان نگذاریم و با هم همکاری نکنیم تا مشکلات محیط زیستی خودمان را حل کنیم امکان ندارد هیچ مرجع دولتی بتواند با ایجاد قوانین و مقررات و بگیر و ببند مشکلات محیط زیستی ما را حل و فصل کند.محیط زیست مال ما و فرزندان ما هست و باید دست به دست هم بدهیم و برای حفظ آن بجنگیم.

