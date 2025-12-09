https://spnfa.ir/20251209/شدت-گرفتن-اختلافات-بین-آمریکا-و-اروپا-26884084.html

شدت گرفتن اختلافات بین آمریکا و اروپا

شدت گرفتن اختلافات بین آمریکا و اروپا

اسپوتنیک ایران

کمیسیون اروپا روز جمعه با استناد به نقض‌های متعدد قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، جریمه 120 میلیون یورویی (نزدیک به 140 میلیون دلار) خود را علیه شرکت... 09.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-09T14:20+0330

2025-12-09T14:20+0330

2025-12-09T14:20+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/04/26801428_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_dff66d6d11e4fbcf37b38f4c87d93f29.jpg

کمیسیون اروپا روز جمعه با استناد به نقض‌های متعدد قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، جریمه 120 میلیون یورویی (نزدیک به 140 میلیون دلار) خود را علیه شرکت رسانه‌ای ایکس صادر کرد که اولین تصمیم عدم انطباق تحت این قانون مهم محسوب می‌شود.این ماجرا موجب آن شد که رئیس جمهوری ایالات متحده واکنش تهدید آمیز نسبت به اروپا داشته باشد.ترامپ در مقابل رسانه ها اظهار داشت :"من در این باره بعدا صحبت می‌کنم. من گزارش کامل آن را خواهم داد. اروپا باید خیلی مراقب باشد. آنها کارهای زیادی دارند انجام می‌دهند. ما می‌خواهیم اروپا را در کنار خود نگهداریم."این واکنش ترامپ نسبت به اروپایی ها در شرایطی است که اخیرا در سند چشم انداز استراتژی آتی آمریکا که به امضای ترامپ رسیده به نوعی از اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه ای که در حال فروپاشی است بحث شده و طبق این سند دیگر منافع ملی آمریکا اقتضا نمی کند برای تامین امنیت اروپا هزینه کند.این در حالی است که اروپایی ها به امید اینکه ایالات متحده با آنها همراهی کند بحران اوکراین را ایجاد کردند و برخی سیاست مداران اروپایی باور داشتند که با همراهی آمریکا می توانند روسیه را شکست دهند و به منابع خدادادی روسیه دسترسی پیدا کنند.آرزوی دیرینه ای که بسیاری از رهبران اروپایی با خود به گور بردند.حالا هم به نظر می رسد رهبران جدید اروپایی مجبور هستند این آرزو را با خود به گور ببرند چرا که منافع ایالات متحده دیگر اقتضا نمی کند که برای امنیت اروپا هزینه کند بلکه آمریکایی ها ترجیح می دهند با روسیه وارد تعامل و گفتگو شوند و به قول معروف بزرگتر ها با همدیگر تعامل کنند.بسیاری از افراد نزدیک به ترامپ بارها در رسانه ها اعلام کردند که ترامپ باور دارد برای ایجاد صلح ابر قدرتها باید با هم تعامل کنند و منافع را با هم تقسیم کنند.دیدگاهی که عملا می توان گفت به شدت با آرزوهای رهبران کشورهای اروپایی در تضاد می باشد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران