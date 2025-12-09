https://spnfa.ir/20251209/ترامپ-روسیه-در-مذاکره-موضع-قویتری-نسبت-به-اوکراین-دارد-26886237.html

ترامپ: روسیه در مذاکره موضع قوی‌تری نسبت به اوکراین دارد

ترامپ: روسیه در مذاکره موضع قوی‌تری نسبت به اوکراین دارد

اسپوتنیک ایران

ترامپ در مصاحبه با پولیتیکو گفت که وضعیت اوکراین در حال حاضر مهم‌ترین مسئله در اروپا است. 09.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-09T15:20+0330

2025-12-09T15:20+0330

2025-12-09T15:20+0330

آمریکا

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/02/26773085_33:0:767:413_1920x0_80_0_0_bb2fd2fb8c16d86333b20befb69b0c3d.jpg

ترامپ در مصاحبه با پولیتیکو گفت که وضعیت اوکراین در حال حاضر مهم‌ترین مسئله در اروپا است. دیگر اظهارات رئیس جمهور آمریکا: اروپا به اندازه کافی به مشکل اصلی درگیری در اوکراین رسیدگی نمی‌کند. وضعیت اوکراین می‌توانست به جنگ جهانی سوم تبدیل شود، اما احتمالاً این اتفاق نباید الان رخ دهد. پیشنهاد اخیر برای حل و فصل در اوکراین مورد استقبال مقامات ارشد تیم زلنسکی قرار گرفته است. وقت آن است که زلنسکی خود را جمع و جور کند و شروع به پذیرش پیشنهادات کند، زیرا او در میدان نبرد در حال شکست است. وقت آن است که اوکراین انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. رهبر آمریکا اظهار داشت: "روسیه همیشه در درگیری در اوکراین از مزیت برخوردار بوده و همچنان از آن برخوردار است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

آمریکا