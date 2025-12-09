ایران
ترامپ: روسیه در مذاکره موضع قوی‌تری نسبت به اوکراین دارد
ترامپ در مصاحبه با پولیتیکو گفت که وضعیت اوکراین در حال حاضر مهم‌ترین مسئله در اروپا است. 09.12.2025, اسپوتنیک ایران
ترامپ در مصاحبه با پولیتیکو گفت که وضعیت اوکراین در حال حاضر مهم‌ترین مسئله در اروپا است. دیگر اظهارات رئیس جمهور آمریکا: اروپا به اندازه کافی به مشکل اصلی درگیری در اوکراین رسیدگی نمی‌کند. وضعیت اوکراین می‌توانست به جنگ جهانی سوم تبدیل شود، اما احتمالاً این اتفاق نباید الان رخ دهد. پیشنهاد اخیر برای حل و فصل در اوکراین مورد استقبال مقامات ارشد تیم زلنسکی قرار گرفته است. وقت آن است که زلنسکی خود را جمع و جور کند و شروع به پذیرش پیشنهادات کند، زیرا او در میدان نبرد در حال شکست است. وقت آن است که اوکراین انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. رهبر آمریکا اظهار داشت: "روسیه همیشه در درگیری در اوکراین از مزیت برخوردار بوده و همچنان از آن برخوردار است.
15:20 09.12.2025
ترامپ در مصاحبه با پولیتیکو گفت که وضعیت اوکراین در حال حاضر مهم‌ترین مسئله در اروپا است.
دیگر اظهارات رئیس جمهور آمریکا:
اروپا به اندازه کافی به مشکل اصلی درگیری در اوکراین رسیدگی نمی‌کند
. وضعیت اوکراین می‌توانست به جنگ جهانی سوم تبدیل شود، اما احتمالاً این اتفاق نباید الان رخ دهد.
پیشنهاد اخیر برای حل و فصل در اوکراین مورد استقبال مقامات ارشد تیم زلنسکی قرار گرفته است.
وقت آن است که زلنسکی خود را جمع و جور کند و شروع به پذیرش پیشنهادات کند، زیرا او در میدان نبرد در حال شکست است. وقت آن است که اوکراین انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. رهبر آمریکا اظهار داشت: "روسیه همیشه در درگیری در اوکراین از مزیت برخوردار بوده و همچنان از آن برخوردار است.
