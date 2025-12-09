https://spnfa.ir/20251209/احتمال-مهندسی-معکوس-بمب-های-آمریکایی-توسط-ایران-26880421.html

09.12.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

اخیرا ژنرال فرانک مکنزی فرمانده سابق سنتکام در گفت و گو با خبرنگار NBC گفته که معتقد است تعدادی از بمب های GBU57 در فردو عمل نکرده است.وی افزود: من یکی از طراحان این بمب بودم و سال ها نقشه حمله به تاسیسات هسته ای ایران را آموزش دادم و به خوبی می توان گفت انفجار ۶ بمب از این نمونه می تواند سقف تاسیسات فردو را بریزد اما همانطور که قبلا گفتم ایرانی ها حتی به راحتی ماشین آلات سنگین خود را به روی سقف تاسیسات بردند.این در حالی است که آمریکایی ها 14 بمب GBU57 بر تاسیسات فردو پرتاب کرده اند.این مساله، اینکه اکثر بمب ها نتوانسته اند عمل کنند، به نوعی نشان می دهد ایرانی ها موفق شده اند به فناوری سنگربندی ای دسترسی پیدا کنند که می تواند این نوع بمب ها را مهار کند، فناوری ای که شاید در مخیله بسیاری نمی گنجید.در عملیات اخیر اسرائیل در حومه جنوبی بیروت هم فاش شده که حد اقل یکی از 8 بمب GBU39 آمریکایی عمل نکرده و آمریکایی ها از دولت لبنان خواسته اند که ارتش این کشور ورود کند تا بمب را بگیرد و به آنها پس دهد.احتمالا برای اینکه اشکالات آن را برطرف کنند و بدهند دست اسرائیل دوباره آن را بر سر لبنانی ها بیاندازد.به هر حال امروزه دلواپسی آمریکایی ها این است که ایرانی ها موفق شوند فناوری های مربوط به این بمب ها را مهندسی معکوس کنند و از آن در موشک های جدید استفاده کنند و یا اینکه بمب های مشابه تولید کنند.ایران قبل تر ثابت کرده که توانمندی بالایی در مهندسی معکوس دارد و جزو 5 کشور اول جهان در این زمینه می باشد.این احتمال هم وجود دارد که ایران اطلاعات مربوط به این بمب ها را در اختیار کشورهای دوست خود یعنی چین و روسیه و کره شمالی قرار دهد و به قول معروف آخرین سطح تکنولوژی و فناوری تولید بمب های آمریکایی در اختیار رقبای این کشور قرار گیرد.قبل تر هم ایرانی ها پس از دسترسی به پهباد RQ-117آمریکایی موفق شدند نه فقط آن را مهندسی معکوس کنند بلکه بهینه سازی کنند و پهباد های بسیار قدرتمند تر بر پایه فناوری همان پهباد تولید کنند.بر اساس گفته کارشناسان نظامی فرق بمب GBU57 و GBU39 که هر دو سنگر شکن هستند بر این است که 57 از 13 تن وزن خود برای حفر حد اکثری و انفجار استفاده می کند در حالی که 39 از فناوری جدید تر برای پنهان کاری و حفاری استفاده می کند که هدایت شونده هم هست و وزنی حدود 100 کیلوگرم دارد.در صورتی که ایران به این فناوری دست یابد می تواند مثلا می تواند موشک های بالستیک جدیدی که حامل چندین بمب مشابه GBU39 تولید کند و این موشک ها پس از ورود به جو زمین بمب های هدایت شونده خود را هر کدام به سمت و سویی پرتاب کنند و علاوه بر اینکه این بمب ها می توانند سنگر ها را نابود کنند امکان مقابله سامانه های ضد هوایی با آنها نزدیک به صفر می باشد.به عنوان مثال اگر ایران چنین موشک هایی را تولید کند میتواند بسیار راحت یک پایگاه هوایی که شاید ده ها جنگنده در آشیانه های سنگر بندی شده در آن پنهان شده را بسیار راحت با یک یا دو موشک کاملا نابود کند.برخی حتی امروزه در باره آن صحبت می کنند که ایران موفق شده موشک های سنگر شکن که چیزی حدود بیست متر در عمق سنگر ها را می توانند حفر کنند تولید کرده و اضافه شدن این قابلیت بر تسلیحات ایرانی می تواند برای دشمنان ایران فاجعه بار باشد.

