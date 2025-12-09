https://spnfa.ir/20251209/آیا-احتمال-انقلابی-جدید-در-سوریه-هست-26881530.html

آیا احتمال انقلابی جدید در سوریه هست؟

آیا احتمال انقلابی جدید در سوریه هست؟

اسپوتنیک ایران

طی یک سال اخیر که دولت جدید سر کار آمد بسیاری در سوریه از سقوط دولت قبلی خوشحال بودند و امیدوار بودند که این تغییر بتواند شرایط اقتصادی و معیشتی آنها را تغییر... 09.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-09T13:50+0330

2025-12-09T13:50+0330

2025-12-09T13:50+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/02/09/14549176_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_75ebda05de6577e4a25740bd8afa459e.jpg

اخیرا اخباری در رسانه های کشورهای عربی درباره اینکه برخی طرفداران بشار الاسد به دنبال بازسازی توانمندی خود برای انجام یک انقلاب جدید در سوریه هستند منتشر شده.سوریه قبل از حکومت مرحوم حافظ الاسد بر آن هر چند ماه یک بار شاهد یک انقلاب بود.خود حافظ الاسد هم دو بار در سوریه انقلاب کرد تا به قدرت رسید و در نهایت موفق شد کنترل کشور را با مشتی آهنین نگه دارد.حزب بعث که در سوریه حدود شش دهه قدرت را در دست داشت یک حزب لائیک بوده که فرهنگ لائیک را در این کشور بنا گذاشت چون باور داشت که سوریه با تنوع فرهنگی و عقیدتی ودینی و مذهبی مواجه است و اگر بخواهد مانند برخی کشورهای دیگر یک دین و مذهب را دین رسمی کشور انتخاب کند ثبات سیاسی به وجود نمی آید.البته همین دیدگاه لائیک حزب بعث بود که مورد انتقاد برخی مذهبی ها مخصوصا اخوان المسلمین قرار گرفت و مستمسکی بود برای انقلاب بر علیه بشار الاسد که امیدوار بود با تفکرهای غربی بتواند سوریه را به مرحله دیگری ببرد و همین تفکر او که در تضاد با تفکر پدرش بود موجب آن شد که قدرت را درکشور از دست بدهد.مشکل اساسی بشار الاسد این بود که با تفکرات عوام مردم سوریه آشنایی نداشت و خودش که تحصیل کرده فرانسه و انگلیس بود تصور می کرد می تواند همان سیستم ها را در سوریه پیاده کند و متوجه نبود که پیاده کردن سیستم ابتدا نیاز به تغییر فرهنگ سیاسی مردم دارد.امروزه نیز حکام جدید سوریه در همان دام افتاده اند.در حالی که حکام جدید سوریه 180 درجه با حکام قبلی تضاد اعتقادی و ایدئولوژیک دارند اما آنها متوجه نیستند که در شش دهه اخیر فرهنگ بخش اعظم مردم سوریه تغییر کرده و نسل جدید سوریه تفکر های به نسبت غیر مذهبی زیادی دارد که با تفکر این حکام تناقض دارد.طی یک سال اخیر که دولت جدید سر کار آمد بسیاری در سوریه از سقوط دولت قبلی خوشحال بودند و امیدوار بودند که این تغییر بتواند شرایط اقتصادی و معیشتی آنها را تغییر دهد اما این اتفاق رخ نداده و به این دلیل بسیاری الآن دلسرد شده اند و به نظر می آید برخی امیدوار هستند با بهره برداری از این شرایط به سمت سرنگونی دولت جدید بروند و دولت جدیدی تشکیل دهند مخصوصا که دولت جدید در حال حاضر در شمال و جنوب و شرق و غرب این کشور درگیری های متفرقه دارد و از هر طرف ممکن است که این درگیری ها گسترش پیدا کند.برخی هم باور دارند که ممکن است بحث تجزیه سوریه به بخش های مختلف اتفاق افتد و ایالات متحده و اسرائیل از این تجزیه حمایت می کنند.البته این طرح ابتدا توسط برنارد لوئیس در سال 1972 میلادی مطرح شد و در آن پیشنهاد شد سوریه به چند کشور کوچکتر کردی، سنی نشین، علوی نشین، دروزی نشین و مسیحی نشین تقسیم شود و این تقسیم بندی به گونه ای باشد که کشورهای کوچکتر هیچ وقت نتوانند با هم کنار بیاید و همیشه با هم درگیر باشند تا تهدیدی برای اسرائیل تشکیل ندهند و ایالات متحده به عنوان کنترل کننده جنگ و درگیری ها بر همه اینها قیمومیت داشته باشد.از سوی دیگر اسرائیل هم تمایل دارد با ضمیمه کردن بخش هایی از سوریه موجبات گسترش سرزمینی خود را فراهم کند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران