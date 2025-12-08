ایران
اروپا بر چه اساس دارایی‌های مصادر شده روسیه را استفاده می‌کند؟
اروپا بر چه اساس دارایی‌های مصادر شده روسیه را استفاده می‌کند؟
تلاش بروکسل برای دور زدن اصل اجماع با استناد به عبارت تلاطم اقتصادی شدید خطری بسیار بزرگ‌تر از بحران کنونی ایجاد می‌کند.
اروپا بر چه اساس دارایی‌های مصادر شده روسیه را استفاده می‌کند؟

15:58 08.12.2025
تلاش بروکسل برای دور زدن اصل اجماع با استناد به عبارت تلاطم اقتصادی شدید خطری بسیار بزرگ‌تر از بحران کنونی ایجاد می‌کند.
اندیشه کاظمی پژوهشگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک اقدام اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه را یکی از آشکارترین نقض‌های حقوق بین‌الملل در دهه‌های اخیر دانست.
وی در ادامه گفت، طبق اصول بنیادین حقوق مالکیت دولت‌ها، دارایی‌های کشوری مستقل تنها با حکم دادگاه بین‌المللی یا تصمیم مشروع شورای امنیت قابل دستکاری است.
کاظمی افزود، بنابراین با شیوه‌ای که اروپا پیش گرفته این قاره را در موضعی قرار می‌دهد که عملاً مالکیت دولتی را بی‌ارزش و نظام مالی جهانی را بی‌ثبات می‌کند‌.
وی تصریح کرد، نکته قابل تامل در این است که فشار کمیسیون اروپا برای انتقال بخش اعظم بار مالی بر دوش آلمان، فرانسه و ایتالیا نشان می‌دهد که اتحادیه ناچار است هزینه یک تصمیم سیاسی پرخطر را از جیب مالیات‌دهندگان اروپایی تأمین کند.
این پژوهشگر خاطر نشان کرد، اینکه بروکسل برای جلب رضایت دولت‌هایی مانند بلژیک حاضر به اتکا بر دارایی‌های مسدودشده روسیه شده، مشخصا معنایی جز سوء‌استفاده از منابعی که هیچ‌گونه اختیار قانونی بر آنها ندارد، ندارد.
بنابراین این رفتار، اتحادیه اروپا را در موقعیت متهم قرار می‌دهد. اتهام آن نیز بهره‌برداری سیاسی از سازوکارهای مالی و عبور از خطوط قرمز حقوقی برای پیشبرد اهداف سیاسی است.
در نهایت، تلاش بروکسل برای دور زدن اصل اجماع با استناد به عبارت تلاطم اقتصادی شدید خطری بسیار بزرگ‌تر از بحران کنونی ایجاد می‌کند و اتحادیه اروپا به نهادی که هر زمان اراده کند می‌تواند قوانین خود را بازتفسیر و مالکیت کشورهای مستقل را نقض کند، تبدیل می‌کند.
کاظمی در پایان خاطر نشان کرد، چنین مسیری، پیامدهای راهبردی همچون از تسریع روند واگرایی داخلی اروپا گرفته تا کاهش اعتماد جهانی به یورو و نهادهای مالی اروپایی خواهد داشت. در این میان، روسیه با استناد به اصول حقوق بین‌الملل و عرف حاکم بر مصونیت دارایی‌های دولتی، نه‌فقط از موضع قوی حقوقی، بلکه از موضع اخلاقی نیز برخوردار است. زیرا آنچه امروز اروپا انجام می‌دهد بیشتر شبیه مصادره سیاسی است تا اقدام حقوقی مشروع.
