آیا روزی فکر می کردید آمریکا بیست سال از ایران عقب بیافتد؟

اخیرا آمریکایی ها اعلام کردند که تولید پهباد مشابه پهباد شاهد 136 ایران را شروع کرده اند.پهبادی که ایرانی ها بیش از 20 سال پیش تولید کرده اند و الآن آمریکایی... 07.12.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

طبق اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده کارایی شگفت انگیز این پهباد در جنگها او را بر آن وا داشته تا دستور دهد صنایع دفاعی آمریکا پهباد مشابهی را تولید کنند.باز هم طبق اظهار نظر ترامپ وی از آنها خواسته بود پهبادی را تولید کنند که بتوان با قیمت چهل پنجاه هزار دلار جمع اش کرد اما آنها در نهایت موفق شده اند پهباد دو ملیون دلاری برایش بسازند.شاید پهباد ایرانی پیچیدگی خاصی را نداشته باشند و بسیاری تصور کنند که خوب آمریکا با آن همه عظمت اش که می تواند جنگنده های و هواپیماهای بسیار مدرن تولید کند باید به راحتی بتواند چنین پهبادی را تولید کند اما ویژگی اصلی پهباد شاهد در آن است که بسیار ارزان قیمت و کار آمد می باشد و مهم این نیست که شما بتوانید پهباد تولید کنید، بسیاری از کشورها ممکن است بتوانند پهباد تولید کنند، مهم این است که چگونه پهباد ارزان قیمت و کارآمد درست کنید که در میدان جنگ بتوان به صورت انبوه از آن استفاده کرد.طبق برخی بر آوردها ایران توانسته این پهباد را با حدود پنج هزار دلار جمع کند و آن را در بازارها ما بین بیست تا سی هزار دلار بفروشد در حالی که آمریکایی ها با تمام زور زدن خود توانسته اند پهباد مشابه را با حدود دویست هزار دلار جمع کنند.این بحث وقتی اهمیت پیدا می کند که در یک جنگ و یا درگیری به یکباره شما نیاز داشته باشید چند هزار پهباد هدایت شونده را پرتاب کنید تا آسمان را پر کنید و سامانه های دفاعی دشمن را مختل کنید و یا به اهداف کلیدی دشمن حمله کنید.به عنوان مثال پهباد انتحاری شاهد نیاز ندارد حجم بالایی از مواد منفجره حمل کند، کافی است بتواند به یک پمپ بنزین یا ایستگاه گاز و یا انبار تسلیحات و یا... اصابت کند تا تاثیر خود را بگذارد.ویژگی اصلی این پهباد در این است که در تعداد زیاد قابل برنامه ریزی باشد که به سمت اهداف پرواز کنند و برخی هم گمراه کننده باشند تا سامانه های دفاعی دشمن را مختلف کنند.اینکه برخی بیایند چند قطعه رو هم سوار کنند و بعد یک پهباد به پرواز در بیاورند هنر نیست، هنر در این است که بتوانید سامانه های الکترونیکی این پهباد ها را طوری طراحی کنید که هم از راه دور هدایت شونده باشند هم به صورت جمعی بتوانند ماموریتی را انجام دهند هم کارایی داشته باشند و گیر کار آمریکایی ها در واقع در این مورد بوده چون نیاز به تولید نرم افزار و سخت افزاری بودند که تولید آن برای آمریکا پر هزینه است.به هر حال در حالی آمریکایی ها دارند از نسخه پهباد بیست سال پیش ایران نسخه برداری می کنند که ایرانی ها موفق شده اند دست آوردهای بسیار جدید تری را رو نمایی کنند و شاید اگر آمریکایی ها زرنگ بودند ایرانی ها را متقاعد می کردند فناوری آن را به آنها بفروشند تا تولید اش برایشان ارزانتر تمام شود.ایرانی ها امروزه به سمت تولید پهباد های مخفیکار با همان ویژگی های منحصر به فرد شاهد رفته اند مثل پهباد دالاهو یا حدید 110 پهبادی که ساختار ملخی شاهد 136 را کنارگذاشته و با پلتفرم پنهانکاری و پیشران جت کار می کند و سرعت بسیار بالایی دارد.و از همه مهم تر پهبادی است ارزان قیمت که می توان تعداد بسیار بالایی از آن را با هزینه کم تولید کرد.پهباد دالاهو پس از جنگ 12 روزه اهمیت زیادی پیدا کرد چرا که می تواند با سرعت بسیار بالا در سامانه های دفاعی دشمن نفوذ کند و خود سامانه ها و رادارها و لانچر های آنها راهدف قرار دهد تا راه را برای دیگر تسلیحات تهاجمی باز کند.در واقع اصل مشکل آمریکایی ها با ایرانیها همین مساله است.بی دلیل نیست که حضرت محمد (ص) گفته: "لو کان العلم معلقا بالثریالتناوله رجال من ابناء الفارس" (اگر دانش به ستاره ها هم آویزان بود مردان سرزمین فارس بدان دست می یافتند".طی قرن های اخیر و پس از جنگ های صلیبی اروپایی ها هر آنچه علوم در اختیار شرق بود را دزدیدند و به غرب بردند و حتی همین شکل یا رمز ارقامی که امروزه استفاده می کنند توسط ایرانی ها نوشته شده، بله این شکل رقم هایی که ما ایرانی ها امروزه استفاده می کنیم یعنی 1،2،3،... اینها اشکال هندی هستند و شکلی که غربی ها استفاده می کنند 1,2,3,… توسط ایرانی ها ابداع شده، اروپایی ها تا قبل از اینکه شروع کنند از این ارقام استفاده کردن اصلا رقم صفر را حتی در ارقام خود نداشتند و فرمول های پیچیده ریاضی و هندسی را نیز بلد نبودند شکل ارقام آنها I,II,II,IV,… بودند.همان مبنای دو دویی و یا "صفر و یک" که مبنای تولید کامپیوتر های امروزی است و همه دستگاه های الکترونیکی جهان بر اساس آن کار می کنند توسط خوارزمی درست شد.به هر حال کاری که اروپایی ها کردند این بود که هر چه علم و فناوری به دست آوردند را محرمانه نزد خودنگه داشتند به به دیگران ارائه ندادند و خوب طی قرن های متمادی شرقی ها عقب افتادند و غربیها پیش رفتند.امروزه آنها دلواپس آن هستند که ایرانی ها بتوانند فاصله عقب افتادگی شرق را جبران کنند، آنها به خوبی می دانند که هوش و استعداد ایرانی ها بسیار بالا است در حالی که امروزه کشورهای غربی وابسته به واردات علما هستند وخودشان تولید کننده چندانی ندارند.مشکل آنها با برنامه هسته ای ایران این است که ایرانی ها بتوانند به فناوری ای که صد سال عمر دارد دسترسی پیدا کنند و بعد صد سال را به ده سال و ... تبدیل کنند.اگر امروزه آنها مجبور هستند پهباد های ملخی ایران را کپی برداری کنند و ایرانی ها به این سرعت پیشرفت علمی داشته باشند دیر نخواهد پایید که آنها از ایرانی ها عقب بیافتند.به این دلیل آنها به هر وسیله ای که شده می خواهند جلوی پیشرفت علمی ایرانی ها را بگیرن

2025

