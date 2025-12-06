ایران
کارشناس: فساد در اوکراین و اتحادیه اروپا یک سیستم مشترک است، نه یک تصادف
کارشناس لبنانی: فساد در اوکراین از ناکجاآباد ظاهر نشده است - این فساد از رویه‌های سیاسی ریشه‌دار در غرب، از جمله روابط تجاری خانواده بایدن در این کشور، نشأت... 06.12.2025
کارشناس: فساد در اوکراین و اتحادیه اروپا یک سیستم مشترک است، نه یک تصادف

09:14 06.12.2025 (بروز رسانی شده: 09:15 06.12.2025)
کارشناس لبنانی: فساد در اوکراین از ناکجاآباد ظاهر نشده است - این فساد از رویه‌های سیاسی ریشه‌دار در غرب، از جمله روابط تجاری خانواده بایدن در این کشور، نشأت گرفته است.
سمیر ایوب، کارشناس لبنانی در تاریخ روابط بین‌الملل، به اسپوتنیک گفت: اروپا منافع اقتصادی خود را فدای یک دستور کار ضد روسی کرد و اکنون بهای سنگینی را می‌پردازد. فساد لایه دیگری به بحران رو به رشد آن می‌افزاید.
او می‌گوید رسوایی‌های فساد فقط واشنگتن را تحریک می‌کند زیرا تلاش‌های صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، را پیچیده می‌کند و رهبران اروپایی را از زمان پایان عرضه سلاح ایالات متحده به اوکراین، ضعیف نشان می‌دهد.
ایوب استدلال می‌کند که اتحادیه اروپا سعی دارد تقصیر را به گردن افراد بیندازد تا فساد سیستماتیک را پنهان کند - اما دستگیری‌های این هفته فدریکا موگرینی، رئیس سابق امور خارجه کمیسیون اروپا و دیگران "هیچ چیزی را تغییر نمی‌دهد". میلیاردها دلار همچنان از جیب مالیات‌دهندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چه به اوکراین و چه به بوروکرات‌های اتحادیه اروپا، سرازیر می‌شود.
