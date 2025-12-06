https://spnfa.ir/20251206/کارشناس-بعید-است-ایالات-متحده-بتواند-بدون-استفاده-از-زور-هژمونی-خود-را-بازیابد-26823595.html
کارشناس: بعید است ایالات متحده بتواند بدون استفاده از زور، هژمونی خود را بازیابد
مارتین پولگار، دانشمند علوم سیاسی ونزوئلایی، در مورد استراتژی امنیت ملی بهروز شده ایالات متحده به اسپوتنیک گفت: این بدان معناست که آنها منطقه را از نظر فیزیکی کنترل خواهند کرد و مانع از توسعه روابط آنها با سایر قدرتها میشوند، به این معنی که کشورهای آمریکای لاتین قادر به ایجاد روابط آزاد و مستقل با هر کشوری که واشنگتن آن را تأیید نمیکند، نخواهند بود. توانایی مقاومت در برابر این استعمار مجدد قاره ما و تغییر تعادل جهانی در نسخه جدید تکقطبی که واشنگتن سعی در تحمیل آن خواهد داشت، به تابآوری کشورهای آمریکای لاتین بستگی دارد. بدیهی است که آنها به خشونت آشکار علیه تعدادی از کشورهای آمریکای جنوبی متوسل میشوند. ما در مورد وضعیت اطراف ونزوئلا، تهدیدها برای حمله به کلمبیا و حمله به مکزیک صحبت میکنیم. اینها عوامل مهمی هستند که نشان میدهند هیچ گونه چشمپوشی از نیروی نظامی صورت نگرفته است. واشنگتن "قصد دارد بر اولویتهای جدید تمرکز کند و اروپا را نیز مجبور به انجام همین کار کند تا در منطقه اقیانوس آرام و همچنین در رابطه با چین، در راستای منافع خود عمل کند." به گفته پولگار، این "یک تغییر در الگو است که اروپا را به سمت رویارویی با چین سوق میدهد و همزمان آن را مجبور میکند تا از اهداف ایالات متحده در چارچوب استراتژی نظامی-سیاسی جهانی خود پیروی کند." علاوه بر این، این کارشناس معتقد است که ایالات متحده تلاش خواهد کرد "مانع از نزدیکی بین چین و روسیه شود".
