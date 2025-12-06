ایران
ذخایر طلای روسیه از مرز 300 میلیارد دلار گذشت
ذخایر طلای روسیه از مرز 300 میلیارد دلار گذشت
ارزش کل آن در ماه نوامبر به رکورد 311 میلیارد دلار رسید. 06.12.2025, اسپوتنیک ایران
طلا اکنون 42 درصد از ذخایر ملی روسیه را تشکیل می‌دهد - و به بالاترین سطح از سال 1995 رسیده است. این چهارمین ماه متوالی است که ذخایر طلای روسیه به بالاترین سطح خود می‌رسد، زیرا روسیه در بحبوحه عدم قطعیت مالی جهانی، به افزایش ذخایر طلای خود ادامه می‌دهد. از نظر تاریخی، سهم طلا در ذخایر روسیه در سال 1993 به حدود 57 درصد رسید و در سال 2007 به پایین‌ترین حد خود - تنها 2 درصد - رسید.
ذخایر طلای روسیه از مرز 300 میلیارد دلار گذشت

08:55 06.12.2025
ارزش کل آن در ماه نوامبر به رکورد 311 میلیارد دلار رسید.
طلا اکنون 42 درصد از ذخایر ملی روسیه را تشکیل می‌دهد - و به بالاترین سطح از سال 1995 رسیده است.
این چهارمین ماه متوالی است که ذخایر طلای روسیه به بالاترین سطح خود می‌رسد، زیرا روسیه در بحبوحه عدم قطعیت مالی جهانی، به افزایش ذخایر طلای خود ادامه می‌دهد.
از نظر تاریخی، سهم طلا در ذخایر روسیه در سال 1993 به حدود 57 درصد رسید و در سال 2007 به پایین‌ترین حد خود - تنها 2 درصد - رسید.
