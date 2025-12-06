https://spnfa.ir/20251206/ذخایر-طلای-روسیه-از-مرز-300-میلیارد-دلار-گذشت-26823278.html

ذخایر طلای روسیه از مرز 300 میلیارد دلار گذشت

ذخایر طلای روسیه از مرز 300 میلیارد دلار گذشت

اسپوتنیک ایران

ارزش کل آن در ماه نوامبر به رکورد 311 میلیارد دلار رسید. 06.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-06T08:55+0330

2025-12-06T08:55+0330

2025-12-06T08:55+0330

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/270/59/2705990_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_05f98dc1c239918a494e977ecfa4a69e.jpg

طلا اکنون 42 درصد از ذخایر ملی روسیه را تشکیل می‌دهد - و به بالاترین سطح از سال 1995 رسیده است. این چهارمین ماه متوالی است که ذخایر طلای روسیه به بالاترین سطح خود می‌رسد، زیرا روسیه در بحبوحه عدم قطعیت مالی جهانی، به افزایش ذخایر طلای خود ادامه می‌دهد. از نظر تاریخی، سهم طلا در ذخایر روسیه در سال 1993 به حدود 57 درصد رسید و در سال 2007 به پایین‌ترین حد خود - تنها 2 درصد - رسید.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان