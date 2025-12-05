https://spnfa.ir/20251205/تحریمهای-تازه-اروپا-علیه-روسیه-فشار-اقتصادی-بیشتر-پیامدهای-ژئوپلتیک-گستردهتر-26817786.html
تحریمهای تازه اروپا علیه روسیه/ فشار اقتصادی بیشتر، پیامدهای ژئوپلتیک گستردهتر
تحریمهای تازه اروپا علیه روسیه/ فشار اقتصادی بیشتر، پیامدهای ژئوپلتیک گستردهتر
پژوهشگر مسائل بینالملل: تحریم بهعنوان ابزار فشار در سیاست جهانی سابقه طولانی دارد، اما تحریمهای پیاپی اروپا علیه روسیه اکنون به مرحلهای رسیده که پیامدهای آن فراتر از هدفگذاری اولیه است.
راحله چتر سفید، پژوهشگر مسائل بینالملل، در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: بستههای نوزدهم و بیستم که بهطور ویژه بخش انرژی، بانکها و شبکههای دورزدن محدودیتها را هدف گرفتهاند، نشان میدهد بروکسل در مسیر تشدید فشار اقتصادی و سیاسی حرکت میکند؛ مسیری که بهزعم اروپا باید هزینه ادامه درگیری اوکراین را برای مسکو افزایش دهد.
به گفته چتر سفید، اهداف اروپا از محدود کردن منابع مالی مرتبط با عملیات روسیه در اوکراین تا مختلکردن زنجیره تأمین صنایع دفاعی این کشور است.
او توضیح میدهد که فشارهای مالی، انرژی و تکنولوژیک با هدف کاهش توان صنعتی و سختافزاری روسیه اعمال میشود و در عین حال پیام سیاسی مشخصی برای مسکو دارد و بازگشت به وضعیت پیشین تنها با پرداخت هزینههای قابل توجه امکانپذیر است. این روند همچنین پیامی به شرکای غربی اروپا، بهویژه آمریکا، ارسال میکند مبنی بر اینکه اروپا آماده پذیرش فشارهای اقتصادی کوتاهمدت برای اهداف ژئوپلتیک بلندمدت است.
با این حال، چتر سفید تصریح کرد، این راهبرد بدون چالش نیست. کاهش واردات انرژی از روسیه هزینههای سنگینی بر بازار اروپا تحمیل میکند و تجربه کشورهای مختلف نشان داده شبکههای دور زدن تحریمها میتواند کارایی آن را کاهش دهد.
او همچنین احتمال واکنشهای متقابل مسکو از عرصه انرژی تا تنشهای امنیتی را یکی از ریسکهای جدی میداند. موفقیت بسته بیستم در صورتی ممکن است که کانالهای جایگزین روسیه محدود شود. در غیر این صورت، اروپا وارد یک دوره فشار اقتصادی فرسایشی میشود که آثار آن بر بازار انرژی این قاره اجتنابناپذیر خواهد بود.