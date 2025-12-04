https://spnfa.ir/20251204/پوتین-دیدار-با-ویتکاف-و-کوشنر-را-بسیار-مفید-خواند-26793237.html

پوتین دیدار با ویتکاف و کوشنر را بسیار مفید خواند

پوتین دیدار با ویتکاف و کوشنر را بسیار مفید خواند

پیشنهاداتی که طرف آمریکایی به مسکو ارائه داد، به نوعی، بر اساس توافقات با رئیس جمهور ترامپ در آلاسکا بود. 04.12.2025

ولادیمیر پوتین در ادامه اظهار داشت: به نظر من هنوز زود است که در این مورد صحبت کنیم، اما این دیدار ضروری بود.اظهارات دیگر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مورد این دیدار:پیشنهاداتی که طرف آمریکایی به مسکو ارائه داد، به نوعی، بر اساس توافقات با رئیس جمهور ترامپ در آلاسکا بود.آنها مجبور بودند تقریباً هر نکته‌ای را بررسی کنند، به همین دلیل این دیدار اینقدر طول کشید.روسیه سعی کرد روابطی بین جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک و اوکراین برقرار کند، اما کی‌یف آنها را به رسمیت نشناخت و این جمهوری‌ها نمی‌خواستند بخشی از آن باقی بمانند و این موضوع را در یک همه‌پرسی ابراز کردند.طرف آمریکایی 27 نکته از طرح ترامپ را به چهار بسته تقسیم کرد و پیشنهاد داد که جداگانه در مورد آنها بحث شود.نمایندگان ایالات متحده در حال حاضر درگیر دیپلماسی رفت و برگشت هستند.

