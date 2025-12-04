https://spnfa.ir/20251204/ولادیمیر-پوتین-برای-سفری-دو-روزه-وارد-دهلی-نو-شد-26800441.html
ولادیمیر پوتین برای سفری دو روزه وارد دهلی نو شد
پوتین در دهلی نو از هواپیما پیاده شد و به گرمی مورد استقبال مودی قرار گرفت.
17:42 04.12.2025 (بروز رسانی شده: 17:50 04.12.2025)
پوتین در دهلی نو از هواپیما پیاده شد و به گرمی مورد استقبال مودی قرار گرفت.
پوتین و مودی در اجرای یک گروه رقص محلی هندی که برای سفر رهبر روسیه آماده شده بود، شرکت کردند.
پوتین و مودی در یک ماشین به جلسه غیررسمی سفر کردند و رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر هند گفتگوی خود را در ماشین آغاز کردند.
کرملین در بیانیهای اعلام کرد که سفر رئیس جمهور پوتین به هند شامل ترکیبی از جلسات سطح بالا، تعاملات تجاری و بازدیدهای فرهنگی خواهد بود.
برنامه سفر شامل موارد زیر است:
یک جلسه غیررسمی و رو در رو با نخست وزیر مودی، و پس از آن مذاکرات رسمی.
امضای 10 توافقنامه بین دولتی و بیش از 15 قرارداد تجاری.
شرکت در مجمع تجاری روسیه و هند.
بیانیههایی برای رسانهها. ▫️بازدید از بنای یادبود مهاتما گاندی و سایر رویدادها.
هفت وزیر روسیه، از جمله سرگئی بلوئوسوف، وزیر دفاع، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی و الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، رئیس جمهور پوتین را در این سفر همراهی میکنند. یک هیئت تجاری بزرگ نیز رئیس جمهور را همراهی میکند.
پیش از این، مقامات هندی و روسی تأیید کرده بودند که چندین توافقنامه بزرگ - عمدتاً در زمینه همکاریهای اقتصادی - در مراحل نهایی تصویب هستند و انتظار میرود در طول اجلاس امضا شوند.