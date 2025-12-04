ایران
ولادیمیر پوتین برای سفری دو روزه وارد دهلی نو شد
ولادیمیر پوتین برای سفری دو روزه وارد دهلی نو شد
اسپوتنیک ایران
پوتین در دهلی نو از هواپیما پیاده شد و به گرمی مورد استقبال مودی قرار گرفت.
جهان
پوتین و مودی در اجرای یک گروه رقص محلی هندی که برای سفر رهبر روسیه آماده شده بود، شرکت کردند.پوتین و مودی در یک ماشین به جلسه غیررسمی سفر کردند و رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر هند گفتگوی خود را در ماشین آغاز کردند.کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفر رئیس جمهور پوتین به هند شامل ترکیبی از جلسات سطح بالا، تعاملات تجاری و بازدیدهای فرهنگی خواهد بود. برنامه سفر شامل موارد زیر است: یک جلسه غیررسمی و رو در رو با نخست وزیر مودی، و پس از آن مذاکرات رسمی. امضای 10 توافقنامه بین دولتی و بیش از 15 قرارداد تجاری. شرکت در مجمع تجاری روسیه و هند. بیانیه‌هایی برای رسانه‌ها. ▫️بازدید از بنای یادبود مهاتما گاندی و سایر رویدادها. هفت وزیر روسیه، از جمله سرگئی بلوئوسوف، وزیر دفاع، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی و الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، رئیس جمهور پوتین را در این سفر همراهی می‌کنند. یک هیئت تجاری بزرگ نیز رئیس جمهور را همراهی می‌کند. پیش از این، مقامات هندی و روسی تأیید کرده بودند که چندین توافق‌نامه بزرگ - عمدتاً در زمینه همکاری‌های اقتصادی - در مراحل نهایی تصویب هستند و انتظار می‌رود در طول اجلاس امضا شوند.
ولادیمیر پوتین برای سفری دو روزه وارد دهلی نو شد

17:42 04.12.2025
ولادیمیر پوتین برای سفری دو روزه وارد دهلی نو شد
پوتین در دهلی نو از هواپیما پیاده شد و به گرمی مورد استقبال مودی قرار گرفت.
پوتین و مودی در اجرای یک گروه رقص محلی هندی که برای سفر رهبر روسیه آماده شده بود، شرکت کردند.
پوتین و مودی در یک ماشین به جلسه غیررسمی سفر کردند و رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر هند گفتگوی خود را در ماشین آغاز کردند.

کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفر رئیس جمهور پوتین به هند شامل ترکیبی از جلسات سطح بالا، تعاملات تجاری و بازدیدهای فرهنگی خواهد بود.
برنامه سفر شامل موارد زیر است:
یک جلسه غیررسمی و رو در رو با نخست وزیر مودی، و پس از آن مذاکرات رسمی.
امضای 10 توافقنامه بین دولتی و بیش از 15 قرارداد تجاری.
شرکت در مجمع تجاری روسیه و هند.
بیانیه‌هایی برای رسانه‌ها. ▫️بازدید از بنای یادبود مهاتما گاندی و سایر رویدادها.
هفت وزیر روسیه، از جمله سرگئی بلوئوسوف، وزیر دفاع، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی و الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، رئیس جمهور پوتین را در این سفر همراهی می‌کنند. یک هیئت تجاری بزرگ نیز رئیس جمهور را همراهی می‌کند.
پیش از این، مقامات هندی و روسی تأیید کرده بودند که چندین توافق‌نامه بزرگ - عمدتاً در زمینه همکاری‌های اقتصادی - در مراحل نهایی تصویب هستند و انتظار می‌رود در طول اجلاس امضا شوند.
