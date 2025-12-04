https://spnfa.ir/20251204/مسو-همن-الآن-هم-دارد-با-کل-ناتو-مقابله-می-کند-26800600.html
مسكو همين الآن هم دارد با کل ناتو مقابله می کند
دکتر عماد آبشناس
روز گذشته آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ، در پاسخ به این سؤال که اگر از سوی اروپا (منظور ناتو)، حملهای علیه روسیه رخ دهد، چه زمانی روسیه آماده خواهد بود، گفت: "روسیه همین حالا هم آماده است".
در واقع در حال حاضر هم آنچه در اوکراین رخ می دهد درگیری میان روسیه و اوکراین نیست بلکه رویارویی میان روسیه و ناتو است که کل توان ونیروی خود را در اوکراین متمزکز کرده چون باور دارد اوکراین پاشنه آشیل روسیه است و از این طریق می تواند به روسیه ضربه بزند اما بر عکس تصورشان این روسیه است که کمر آنها را شکسته.
طی چند سال اخیر اعضای ناتو نه فقط از هیچ کمک مالی و تسلیحاتی و سیاسی بر علیه روسیه دریغ نکرده اند بلکه حتی نیروهای ویژه آنها به عنوان داوطلب به صورت مستقیم در درگیری ها مشارکت داشتند.
اینها حتی دست به دامان تروریست هایی شدند که در سرتاسر جهان مخصوصا در جاهایی مثل سوریه و عراق و آفریقا و قفقاز پخش شده بودند و آنها را به کمک اوکراین فرستادند اما با همه این کارها یعنی استفاده از مزدوران و اجیر شدگان و حتی نیروهای ویژه و... می بینیم که در همه جبهه ها با شکست مواجه شده اند.
این روزها هم از سیاست مداران گرفته تا ژنرالهای عالیرتبه، بارها و بارها روسیه را به جنگ تهدید کردهاند، خواستار نظامیسازی اقتصاد شدهاند و حتی احتمال حملات پیشگیرانه علیه روسیه را بیان کردهاند.
حتی بسیاری کارشناسان باور دارند که برخی از این سیاستمداران و ژنرال ها ممکن است برای به هم زدن روند صلح و طرح صلح ترامپ اقداماتی ایذایی انجام دهند که میز را به هم بزند و از جمله اینها می توان به احتمال تلاش آنها به حمله به روسیه و یا منافع روسیه جهت تشویق روسیه به واکنش اشاره کرد.
بحث حمله به دو کشتی روسیه یک نمونه ای از کارهایی می باشد که اینها عمدا انجام می دهند تا روسیه واکنش نشان دهد و کار به جنگ و درگیری بکشد و در نهایت طرح صلح به هم بخورد.
بنابراین، واکنش پوتین به اظهارات و تهدیدات آنها کاملاً قابل درک می باشد.
امروزه برخی کشورهای اروپایی با بحران های اقتصادی فزاینده مواجه می باشند که دلیل اش حضور نخبگان سیاسی بی لیاقت و افرادی که منافع مردم کشورهایشان برایشان اهمیت ندارد است.
این سیاست مداران به خوبی می دانند که اگر صلح در اوکراین برقرار گردد روز حساب به سر خواهد رسید و مردم مخصوصا نسل Z آنها را زیر سوال خواهند برد که برای چه پول مالیات دهندگان اروپایی را خرج اوکراین کرده اند.
برخی، مخصوصا ژنرال ها، که در ماجرای سرقت اموال ارسال شده به عنوان کمک به اوکراین دخیل می باشند نیز دلواپس هستند که تحقیقات فساد دامان آنها را نیز بگیرد.
به هر حال می توان تصور کرد که امروزه اروپا با شرایط بسیار آشفته سیاسی و اقتصادی مواجه است و سیاستمداران این کشورها تلاش دارند بحران را به خارج صادر کنند.