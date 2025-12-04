https://spnfa.ir/20251204/روسیه-قواعد-بازی-را-عوض-کرد-غرب-در-برابر-واقعیتهای-جدید-26796478.html
روسیه قواعد بازی را عوض کرد/ غرب در برابر واقعیتهای جدید
روسیه قواعد بازی را عوض کرد/ غرب در برابر واقعیتهای جدید
اسپوتنیک ایران
وقتی آمریکا به ناچار با وزن واقعی روسیه پای میز گفتوگو مینشیند، بازیگران اروپایی نمیتوانند همچنان بر روایت شکستخورده فشار تا تسلیم تکیه کنند. 04.12.2025, اسپوتنیک ایران
2025-12-04T13:45+0330
2025-12-04T13:45+0330
2025-12-04T13:45+0330
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/03/26779891_1:0:799:449_1920x0_80_0_0_4037eb756da60c262fa68860ebd7bd68.jpg
علی میرباقری پژوهشگر مسائل بینالملل درباره اظهارات اوشاکوف مبنی بر تأثیر عملکرد نیروهای مسلح روسیه بر روند و ماهیت مذاکرات صلح به اسپوتنیک گفت: مسکو اکنون در جایگاهی نشسته که نهفقط ابتکار عمل میدانی، بلکه ابتکار عمل سیاسی را نیز در اختیار دارد.میرباقری در ادامه گفت، این تغییر لحن از دید کرملین صرفاً یک دستاورد تاکتیکی نیست، بلکه نشانهای است از اینکه مسیر حلوفصل بحران اوکراین بدون در نظر گرفتن خواستههای روسیه عملاً مسدود است. بعبارتی مقامات روسیه اکنون با اعتمادبهنفس بیشتری مذاکره میکنند، زیرا نتایج عملیاتی در شرق اوکراین ثابت کرده که راهبرد روسیه هم در بعد نظامی و هم در بعد سیاسی مؤثرتر از محاسبات غرب عمل کرده است.وی تصریح کرد، بنابراين همین واقعیت است که باعث شد مذاکرات از سطح فشار و تهدید به کوشش برای درک واقعیتها تغییر پیدا کند.وقتی آمریکا به ناچار با وزن واقعی روسیه پای میز گفتوگو مینشیند، بازیگران اروپایی نمیتوانند همچنان بر روایت شکستخورده فشار تا تسلیم تکیه کنند. مسکو عمداً این پیام را منتقل میکند که گفتوگوهای جدی تنها زمانی پیش میرود که طرف مقابل با پذیرش موقعیت برتر روسیه وارد مذاکرات شود.میرباقری خاطر نشان کرد، روسیه اکنون مرحلهای را پیش میبرد که میتوان آن را ترکیبی از برتری میدانی و مدیریت سیاسی نامید. بعبارتی این الگو به مسکو اجازه میدهد که هر دستاورد نظامی را به سرمایه برای میز مذاکره تبدیل کند و با رصد دقیق واکنش آمریکا، میزان آمادگی واقعی واشنگتن برای رسیدن به یک توافق پایدار را بسنجد.وی در پایان گفت، اگر این روند ادامه یابد و نشانهها هم همین را تأیید میکنند روسیه قادر خواهد بود چارچوب مذاکرات آینده را دقیقاً مطابق با موارد مورد نظر خود شکل دهد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/03/26779891_101:0:700:449_1920x0_80_0_0_18582864b6448edbad0dfbc6f7f83466.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران
روسیه قواعد بازی را عوض کرد/ غرب در برابر واقعیتهای جدید
وقتی آمریکا به ناچار با وزن واقعی روسیه پای میز گفتوگو مینشیند، بازیگران اروپایی نمیتوانند همچنان بر روایت شکستخورده فشار تا تسلیم تکیه کنند.
علی میرباقری پژوهشگر مسائل بینالملل درباره اظهارات اوشاکوف مبنی بر تأثیر عملکرد نیروهای مسلح روسیه بر روند و ماهیت مذاکرات صلح به اسپوتنیک گفت: مسکو اکنون در جایگاهی نشسته که نهفقط ابتکار عمل میدانی، بلکه ابتکار عمل سیاسی را نیز در اختیار دارد.
میرباقری در ادامه گفت، این تغییر لحن از دید کرملین صرفاً یک دستاورد تاکتیکی نیست، بلکه نشانهای است از اینکه مسیر حلوفصل بحران اوکراین بدون در نظر گرفتن خواستههای روسیه عملاً مسدود است. بعبارتی مقامات روسیه اکنون با اعتمادبهنفس بیشتری مذاکره میکنند، زیرا نتایج عملیاتی در شرق اوکراین ثابت کرده که راهبرد روسیه هم در بعد نظامی و هم در بعد سیاسی مؤثرتر از محاسبات غرب عمل کرده است.
وی تصریح کرد، بنابراين همین واقعیت است که باعث شد مذاکرات از سطح فشار و تهدید به کوشش برای درک واقعیتها تغییر پیدا کند.
وقتی آمریکا به ناچار با وزن واقعی روسیه پای میز گفتوگو مینشیند، بازیگران اروپایی نمیتوانند همچنان بر روایت شکستخورده فشار تا تسلیم تکیه کنند. مسکو عمداً این پیام را منتقل میکند که گفتوگوهای جدی تنها زمانی پیش میرود که طرف مقابل با پذیرش موقعیت برتر روسیه وارد مذاکرات شود.
میرباقری خاطر نشان کرد، روسیه اکنون مرحلهای را پیش میبرد که میتوان آن را ترکیبی از برتری میدانی و مدیریت سیاسی نامید. بعبارتی این الگو به مسکو اجازه میدهد که هر دستاورد نظامی را به سرمایه برای میز مذاکره تبدیل کند و با رصد دقیق واکنش آمریکا، میزان آمادگی واقعی واشنگتن برای رسیدن به یک توافق پایدار را بسنجد.
وی در پایان گفت، اگر این روند ادامه یابد و نشانهها هم همین را تأیید میکنند روسیه قادر خواهد بود چارچوب مذاکرات آینده را دقیقاً مطابق با موارد مورد نظر خود شکل دهد.