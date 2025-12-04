https://spnfa.ir/20251204/اجلاس-هند-و-روسیه-توافقات-تجاری-دفاعی-و-حمل-و-نقل-در-دستور-کار-26795628.html
اجلاس هند و روسیه: توافقات تجاری، دفاعی و حمل و نقل در دستور کار
اجلاس هند و روسیه: توافقات تجاری، دفاعی و حمل و نقل در دستور کار
اسپوتنیک ایران
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تاریخ 4 و 4 دسامبر 2025 برای اولین سفر خود به هند از سال 2021، به دهلی نو سفر خواهد کرد. مقامات هر دو طرف این سفر را "سفری... 04.12.2025, اسپوتنیک ایران
2025-12-04T12:25+0330
2025-12-04T12:25+0330
2025-12-04T12:25+0330
هند
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/44/97/449762_0:38:2671:1540_1920x0_80_0_0_6f3e707d8b25a843137971b9f5a85e3b.jpg
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تاریخ 4 و 4 دسامبر 2025 برای اولین سفر خود به هند از سال 2021، به دهلی نو سفر خواهد کرد. مقامات هر دو طرف این سفر را "سفری در سطح بسیار بالا" با هدف تقویت "مشارکت استراتژیک ویژه و ممتاز" بین دو ملت توصیف میکنند.کرملین در بیانیهای اعلام کرد که سفر رئیس جمهور پوتین به هند شامل ترکیبی از جلسات سطح بالا، تعاملات تجاری و بازدیدهای فرهنگی خواهد بود. برنامه سفر شامل موارد زیر است:یک جلسه غیررسمی و رو در رو با نخست وزیر مودی، و پس از آن مذاکرات رسمی.امضای 10 توافقنامه بین دولتی و بیش از 15 قرارداد تجاری.شرکت در مجمع تجاری روسیه و هند.بیانیههایی برای رسانهها.بازدید از بنای یادبود مهاتما گاندی و سایر رویدادها.هفت وزیر روسیه، از جمله سرگئی بلوئوسوف، وزیر دفاع، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی و الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، رئیس جمهور پوتین را در این سفر همراهی میکنند. یک هیئت تجاری بزرگ نیز رئیس جمهور را همراهی میکند.پیش از این، مقامات هندی و روسی تأیید کرده بودند که چندین توافقنامه بزرگ - عمدتاً در زمینه همکاریهای اقتصادی - در مراحل نهایی تصویب هستند و انتظار میرود در طول اجلاس امضا شوند.
هند
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/44/97/449762_0:0:2671:2003_1920x0_80_0_0_8eb9da530ffd6ea55c55ae9d27e01e82.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
هند
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تاریخ 4 و 4 دسامبر 2025 برای اولین سفر خود به هند از سال 2021، به دهلی نو سفر خواهد کرد. مقامات هر دو طرف این سفر را "سفری در سطح بسیار بالا" با هدف تقویت "مشارکت استراتژیک ویژه و ممتاز" بین دو ملت توصیف میکنند.
کرملین در بیانیهای اعلام کرد که سفر رئیس جمهور پوتین به هند شامل ترکیبی از جلسات سطح بالا، تعاملات تجاری و بازدیدهای فرهنگی خواهد بود. برنامه سفر شامل موارد زیر است:
یک جلسه غیررسمی و رو در رو با نخست وزیر مودی، و پس از آن مذاکرات رسمی.
امضای 10 توافقنامه بین دولتی و بیش از 15 قرارداد تجاری.
شرکت در مجمع تجاری روسیه و هند.
بیانیههایی برای رسانهها.
بازدید از بنای یادبود مهاتما گاندی و سایر رویدادها.
هفت وزیر روسیه، از جمله سرگئی بلوئوسوف، وزیر دفاع، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی و الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، رئیس جمهور پوتین را در این سفر همراهی میکنند. یک هیئت تجاری بزرگ نیز رئیس جمهور را همراهی میکند.
پیش از این، مقامات هندی و روسی تأیید کرده بودند که چندین توافقنامه بزرگ - عمدتاً در زمینه همکاریهای اقتصادی - در مراحل نهایی تصویب هستند و انتظار میرود در طول اجلاس امضا شوند.