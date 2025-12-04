ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20251204/اجلاس-هند-و-روسیه-توافقات-تجاری-دفاعی-و-حمل-و-نقل-در-دستور-کار-26795628.html
اجلاس هند و روسیه: توافقات تجاری، دفاعی و حمل و نقل در دستور کار
اجلاس هند و روسیه: توافقات تجاری، دفاعی و حمل و نقل در دستور کار
اسپوتنیک ایران
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تاریخ 4 و 4 دسامبر 2025 برای اولین سفر خود به هند از سال 2021، به دهلی نو سفر خواهد کرد. مقامات هر دو طرف این سفر را "سفری... 04.12.2025, اسپوتنیک ایران
2025-12-04T12:25+0330
2025-12-04T12:25+0330
هند
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/44/97/449762_0:38:2671:1540_1920x0_80_0_0_6f3e707d8b25a843137971b9f5a85e3b.jpg
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تاریخ 4 و 4 دسامبر 2025 برای اولین سفر خود به هند از سال 2021، به دهلی نو سفر خواهد کرد. مقامات هر دو طرف این سفر را "سفری در سطح بسیار بالا" با هدف تقویت "مشارکت استراتژیک ویژه و ممتاز" بین دو ملت توصیف می‌کنند.کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفر رئیس جمهور پوتین به هند شامل ترکیبی از جلسات سطح بالا، تعاملات تجاری و بازدیدهای فرهنگی خواهد بود. برنامه سفر شامل موارد زیر است:یک جلسه غیررسمی و رو در رو با نخست وزیر مودی، و پس از آن مذاکرات رسمی.امضای 10 توافقنامه بین دولتی و بیش از 15 قرارداد تجاری.شرکت در مجمع تجاری روسیه و هند.بیانیه‌هایی برای رسانه‌ها.بازدید از بنای یادبود مهاتما گاندی و سایر رویدادها.هفت وزیر روسیه، از جمله سرگئی بلوئوسوف، وزیر دفاع، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی و الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، رئیس جمهور پوتین را در این سفر همراهی می‌کنند. یک هیئت تجاری بزرگ نیز رئیس جمهور را همراهی می‌کند.پیش از این، مقامات هندی و روسی تأیید کرده بودند که چندین توافق‌نامه بزرگ - عمدتاً در زمینه همکاری‌های اقتصادی - در مراحل نهایی تصویب هستند و انتظار می‌رود در طول اجلاس امضا شوند.
هند
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/44/97/449762_0:0:2671:2003_1920x0_80_0_0_8eb9da530ffd6ea55c55ae9d27e01e82.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
هند
هند

اجلاس هند و روسیه: توافقات تجاری، دفاعی و حمل و نقل در دستور کار

12:25 04.12.2025
© Sputnik / Host photo agency/Alexander Vilfاجلاس هند و روسیه: توافقات تجاری، دفاعی و حمل و نقل در دستور کار
اجلاس هند و روسیه: توافقات تجاری، دفاعی و حمل و نقل در دستور کار - اسپوتنیک ایران , 1920, 04.12.2025
© Sputnik / Host photo agency/Alexander Vilf
اشتراک
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تاریخ 4 و 4 دسامبر 2025 برای اولین سفر خود به هند از سال 2021، به دهلی نو سفر خواهد کرد. مقامات هر دو طرف این سفر را "سفری در سطح بسیار بالا" با هدف تقویت "مشارکت استراتژیک ویژه و ممتاز" بین دو ملت توصیف می‌کنند.
کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفر رئیس جمهور پوتین به هند شامل ترکیبی از جلسات سطح بالا، تعاملات تجاری و بازدیدهای فرهنگی خواهد بود. برنامه سفر شامل موارد زیر است:
یک جلسه غیررسمی و رو در رو با نخست وزیر مودی، و پس از آن مذاکرات رسمی.
امضای 10 توافقنامه بین دولتی و بیش از 15 قرارداد تجاری.
شرکت در مجمع تجاری روسیه و هند.
بیانیه‌هایی برای رسانه‌ها.
بازدید از بنای یادبود مهاتما گاندی و سایر رویدادها.
هفت وزیر روسیه، از جمله سرگئی بلوئوسوف، وزیر دفاع، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی و الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، رئیس جمهور پوتین را در این سفر همراهی می‌کنند. یک هیئت تجاری بزرگ نیز رئیس جمهور را همراهی می‌کند.
پیش از این، مقامات هندی و روسی تأیید کرده بودند که چندین توافق‌نامه بزرگ - عمدتاً در زمینه همکاری‌های اقتصادی - در مراحل نهایی تصویب هستند و انتظار می‌رود در طول اجلاس امضا شوند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2025 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала