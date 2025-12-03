ایران
کرملین: هنوز صحبتی از آتش‌بس سال نو در منطقه عملیات ویژه نیست
کرملین: هنوز صحبتی از آتش‌بس سال نو در منطقه عملیات ویژه نیست
سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه گفت که آتش‌بس سال نو در منطقه عملیات ویژه در حال حاضر مورد بحث نیست. 03.12.2025
2025-12-03T08:48+0330
2025-12-03T08:48+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/1b/25644848_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_05563175cea0a47fc1ee990492def05a.jpg
دمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: "هنوز هیچ بحثی در این مورد صورت نگرفته است؛ روندی کاملاً متفاوت در حال انجام است." ولادیمیر پوتین بارها اعلام کرده است که روسیه منحصراً طرفدار یک توافق بلندمدت بدون هیچ آتش‌بس موقت است. توافق بلندمدت تنها پس از رسیدگی به ریشه‌های درگیری امکان‌پذیر است. این دلایل شامل تهدیدات امنیت ملی ناشی از گسترش ناتو و سرکوب جمعیت روس زبان در اوکراین است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به نوبه خود، خاطرنشان کرد که درخواست‌ها برای آتش‌بس در اوکراین در حال حاضر با توافقات حاصل شده توسط روسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا مغایرت دارد.
08:48 03.12.2025
© telegram ir_sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر کرملین: هنوز صحبتی از آتش‌بس سال نو در منطقه عملیات ویژه نیست
کرملین: هنوز صحبتی از آتش‌بس سال نو در منطقه عملیات ویژه نیست - اسپوتنیک ایران , 1920, 03.12.2025
© telegram ir_sputnik
/
مراجعه به بانک تصاویر
سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه گفت که آتش‌بس سال نو در منطقه عملیات ویژه در حال حاضر مورد بحث نیست.
دمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: "هنوز هیچ بحثی در این مورد صورت نگرفته است؛ روندی کاملاً متفاوت در حال انجام است."
ولادیمیر پوتین بارها اعلام کرده است که روسیه منحصراً طرفدار یک توافق بلندمدت بدون هیچ آتش‌بس موقت است. توافق بلندمدت تنها پس از رسیدگی به ریشه‌های درگیری امکان‌پذیر است. این دلایل شامل تهدیدات امنیت ملی ناشی از گسترش ناتو و سرکوب جمعیت روس زبان در اوکراین است.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به نوبه خود، خاطرنشان کرد که درخواست‌ها برای آتش‌بس در اوکراین در حال حاضر با توافقات حاصل شده توسط روسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا مغایرت دارد.
