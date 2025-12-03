https://spnfa.ir/20251203/کرملین-هنوز-صحبتی-از-آتشبس-سال-نو-در-منطقه-عملیات-ویژه-نیست-26775883.html
کرملین: هنوز صحبتی از آتشبس سال نو در منطقه عملیات ویژه نیست
کرملین: هنوز صحبتی از آتشبس سال نو در منطقه عملیات ویژه نیست
اسپوتنیک ایران
سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه گفت که آتشبس سال نو در منطقه عملیات ویژه در حال حاضر مورد بحث نیست. 03.12.2025, اسپوتنیک ایران
2025-12-03T08:48+0330
2025-12-03T08:48+0330
2025-12-03T08:48+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/1b/25644848_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_05563175cea0a47fc1ee990492def05a.jpg
دمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: "هنوز هیچ بحثی در این مورد صورت نگرفته است؛ روندی کاملاً متفاوت در حال انجام است." ولادیمیر پوتین بارها اعلام کرده است که روسیه منحصراً طرفدار یک توافق بلندمدت بدون هیچ آتشبس موقت است. توافق بلندمدت تنها پس از رسیدگی به ریشههای درگیری امکانپذیر است. این دلایل شامل تهدیدات امنیت ملی ناشی از گسترش ناتو و سرکوب جمعیت روس زبان در اوکراین است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به نوبه خود، خاطرنشان کرد که درخواستها برای آتشبس در اوکراین در حال حاضر با توافقات حاصل شده توسط روسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا مغایرت دارد.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/1b/25644848_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_68629a8173a92b053b564ab9333aa6ff.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
کرملین: هنوز صحبتی از آتشبس سال نو در منطقه عملیات ویژه نیست
سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه گفت که آتشبس سال نو در منطقه عملیات ویژه در حال حاضر مورد بحث نیست.
دمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: "هنوز هیچ بحثی در این مورد صورت نگرفته است؛ روندی کاملاً متفاوت در حال انجام است."
ولادیمیر پوتین بارها اعلام کرده است که روسیه منحصراً طرفدار یک توافق بلندمدت بدون هیچ آتشبس موقت است. توافق بلندمدت تنها پس از رسیدگی به ریشههای درگیری امکانپذیر است. این دلایل شامل تهدیدات امنیت ملی ناشی از گسترش ناتو و سرکوب جمعیت روس زبان در اوکراین است.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به نوبه خود، خاطرنشان کرد که درخواستها برای آتشبس در اوکراین در حال حاضر با توافقات حاصل شده توسط روسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا مغایرت دارد.