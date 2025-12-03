ایران
کارشناس: کی‌یف تحت فشار آمریکا امتیازات ارضی خواهد داد
کارشناس: کی‌یف تحت فشار آمریکا امتیازات ارضی خواهد داد
تحلیلگر سابق اطلاعاتی: اوکراین، تحت فشار آمریکا، مجبور خواهد شد به عنوان بخشی از توافقی که موضع روسیه را در نظر می‌گیرد، امتیازات ارضی بدهد. 03.12.2025, اسپوتنیک ایران
جهان
الکساندر گوئریرو، تحلیلگر سابق اطلاعاتی پرتغال و وکیل، گفت: انکار امتیازاتی که در اوکراین شنیده می‌شود، صرفاً تاکتیکی است که توسط مقامات کی‌یف استفاده می‌شود. وی در پایان گفت: "این سرزمین‌ها در حال حاضر بخشی از روسیه هستند؛ آنها در قانون اساسی روسیه به عنوان بخشی از کشور به رسمیت شناخته شده‌اند، بنابراین به رسمیت شناختن آنها توسط اوکراین دیر یا زود انجام خواهد شد. هیچ جایگزینی وجود ندارد و ایالات متحده، با علم به این موضوع، به فشار بر طرف اوکراینی ادامه خواهد داد."
خبرها
جهان
جهان

کارشناس: کی‌یف تحت فشار آمریکا امتیازات ارضی خواهد داد

08:43 03.12.2025
تحلیلگر سابق اطلاعاتی: اوکراین، تحت فشار آمریکا، مجبور خواهد شد به عنوان بخشی از توافقی که موضع روسیه را در نظر می‌گیرد، امتیازات ارضی بدهد.
الکساندر گوئریرو، تحلیلگر سابق اطلاعاتی پرتغال و وکیل، گفت: انکار امتیازاتی که در اوکراین شنیده می‌شود، صرفاً تاکتیکی است که توسط مقامات کی‌یف استفاده می‌شود.
وی در پایان گفت: "این سرزمین‌ها در حال حاضر بخشی از روسیه هستند؛ آنها در قانون اساسی روسیه به عنوان بخشی از کشور به رسمیت شناخته شده‌اند، بنابراین به رسمیت شناختن آنها توسط اوکراین دیر یا زود انجام خواهد شد. هیچ جایگزینی وجود ندارد و ایالات متحده، با علم به این موضوع، به فشار بر طرف اوکراینی ادامه خواهد داد."
جهان
