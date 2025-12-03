https://spnfa.ir/20251203/کارشناس-کییف-تحت-فشار-آمریکا-امتیازات-ارضی-خواهد-داد---26775782.html

کارشناس: کی‌یف تحت فشار آمریکا امتیازات ارضی خواهد داد

تحلیلگر سابق اطلاعاتی: اوکراین، تحت فشار آمریکا، مجبور خواهد شد به عنوان بخشی از توافقی که موضع روسیه را در نظر می‌گیرد، امتیازات ارضی بدهد. 03.12.2025, اسپوتنیک ایران

الکساندر گوئریرو، تحلیلگر سابق اطلاعاتی پرتغال و وکیل، گفت: انکار امتیازاتی که در اوکراین شنیده می‌شود، صرفاً تاکتیکی است که توسط مقامات کی‌یف استفاده می‌شود. وی در پایان گفت: "این سرزمین‌ها در حال حاضر بخشی از روسیه هستند؛ آنها در قانون اساسی روسیه به عنوان بخشی از کشور به رسمیت شناخته شده‌اند، بنابراین به رسمیت شناختن آنها توسط اوکراین دیر یا زود انجام خواهد شد. هیچ جایگزینی وجود ندارد و ایالات متحده، با علم به این موضوع، به فشار بر طرف اوکراینی ادامه خواهد داد."

