وزیر نیرو ایران: جبران کمبود منابع آب کشور نیازمند بارش کافی و نرمال در مناطق مختلف است
وزیر نیرو ایران: جبران کمبود منابع آب کشور نیازمند بارش کافی و نرمال در مناطق مختلف است
03.12.2025
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، عباس علیآبادی، وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران صبح امروز بیست و یکمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران را افتتاح کرد و ضمن اعلام خبر بهبود ذخایر آب ایران در جریان بارش چند روز گذشته گفت: البته این به معنای افزایش مصرف نیست، چرا که جبران کمبود منابع آب کشور نیازمند بارش کافی و نرمال در مناطق مختلف کشور است. وی در ادامه بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت آب و فاضلاب کشور تاکید کرد و اظهار داشت: به منظور افزایش پذیرش جذب سرمایه به صنعت آب و فاضلاب باید اقدامات لازم برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری در این صنعت انجام شود. علیآبادی با تاکید بر لزوم و اهمیت بعد فناوری در صنعت آب، افزود: این نمایشگاه فرصتی است که تولیدکنندگان و فناوران و سرمایهداران ضمن آشنایی و همکاری با یکدیگر، با مرور پیشرفتها آنها را در اختیار هموطنان عزیز کشور قرار دهند. وزیر نیرو با اشاره به دو موضوع اصلی مصرف و تولید آب شیرین کشور، در این خصوص اظهار داشت: از تمام افرادی که بتوانند هرگونه راهکاری برای مدیریت مصرف و تولید داشته باشند، حمایت میکنیم. وی همچنین در پایان ضمن تاکید بر بهرهگیری از دانش و فناوری متخصصان و دانشمندان در افزایش ریزش باران کشور بیان کرد: از همکاری با تمام کسانی که معتقدند دانش و فناوری لازم را برای افزایش بارندگی و دریافت آب کشور دارند استقبال میکنیم و هیچ محدودیتی در همکاری با آنها نداریم. وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو آمادگی همکاری و تعامل با همه صنعتگران حوزه آب و فاضلاب در زمینه کاهش مصرف، بازچرخانی آب، افزایش ظرفیت آبی کشور را دارد.
به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران، عباس علیآبادی، وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران صبح امروز بیست و یکمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران را افتتاح کرد و ضمن اعلام خبر بهبود ذخایر آب ایران در جریان بارش چند روز گذشته گفت: البته این به معنای افزایش مصرف نیست، چرا که جبران کمبود منابع آب کشور نیازمند بارش کافی و نرمال در مناطق مختلف کشور است.
وی در ادامه بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت آب و فاضلاب کشور تاکید کرد و اظهار داشت: به منظور افزایش پذیرش جذب سرمایه به صنعت آب و فاضلاب باید اقدامات لازم برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری در این صنعت انجام شود.
علیآبادی با تاکید بر لزوم و اهمیت بعد فناوری در صنعت آب، افزود: این نمایشگاه فرصتی است که تولیدکنندگان و فناوران و سرمایهداران ضمن آشنایی و همکاری با یکدیگر، با مرور پیشرفتها آنها را در اختیار هموطنان عزیز کشور قرار دهند.
وزیر نیرو با اشاره به دو موضوع اصلی مصرف و تولید آب شیرین کشور، در این خصوص اظهار داشت: از تمام افرادی که بتوانند هرگونه راهکاری برای مدیریت مصرف و تولید داشته باشند، حمایت میکنیم.
وی همچنین در پایان ضمن تاکید بر بهرهگیری از دانش و فناوری متخصصان و دانشمندان در افزایش ریزش باران کشور بیان کرد: از همکاری با تمام کسانی که معتقدند دانش و فناوری لازم را برای افزایش بارندگی و دریافت آب کشور دارند استقبال میکنیم و هیچ محدودیتی در همکاری با آنها نداریم.
وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو آمادگی همکاری و تعامل با همه صنعتگران حوزه آب و فاضلاب در زمینه کاهش مصرف، بازچرخانی آب، افزایش ظرفیت آبی کشور را دارد.