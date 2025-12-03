https://spnfa.ir/20251203/مذاکرات-سازنده-روسیه-با-آمریکا-در-سایه-سنگین-اندازیهای-اروپا-26781589.html
پژوهشگر مسائل بینالملل: در گفتوگوی اخیر میان ولادیمیر پوتین و فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا، همانطور که یوری اوشاکوف نیز تأکید داشت فضای سازنده و مفیدی شکل... 03.12.2025
اندیشه کاظمی پژوهشگر مسائل بینالملل درباره دیدار مقامات روسی و آمریکایی در خصوص مذاکرات صلح به اسپوتنیک اظهار داشت: نه تنها مسکو بلکه از دید کارشناسی نیز پنهان نیست که این بار نشانههای مشخصی از اراده واقعی برای حلوفصل اختلافات از طرف واشنگتن دیده و همین موضوع وزن سیاسی این دیدار را چند برابر کرده است. برای کرملین، چنین گفتوگویی نقطهای مهم برای بازتعریف روند مذاکرات محسوب میشود.این پژوهشگر خاطر نشان کرد در این میان، اراده دو طرف برای رسیدن به یک فرمول مشترک حتی اگر هنوز درباره جزئیاتی مانند آتشبس سال نو توافق نشده باشد، بهوضوح مسیر تنشزدایی را تقویت کرده است. اوشاکوف با صراحت غیرمعمولی که کمتر در پرونده اوکراین دیده میشد، اشاره کرده که درک مشترک میان دو طرف در حال شکلگیری است. این پیام از سوی کرملین بهوضوح نشان میدهد که روسیه فضای کنونی را فرصتی واقعی میداند که میتواند مسیر مناقشات را تغییر دهد، بهویژه حالا که موازنه میدانی به نفع مسکو چرخیده و دست بالاتر در میدان، پایتخت روسیه را در مذاکرات هم مطمئنتر کرده است.کاظمی در پايان تصريح کرد، در نقطه مقابل، اروپا بهطور فزاینده در حال تبدیل شدن به عامل مزاحمِ روند صلح است. کشورهای اروپایی که طی دو سال گذشته عملاً سیاست خارجی خود را به مواضع تند کییف گره زدهاند، اکنون با هرگونه پیشرفت در مذاکرات واشنگتن–مسکو با دیده تردید مینگرند.وی معتقد است، نبود اروپا در این دور از گفتگوها به شفافیت و کارآمدی مذاکرات کمک کرده و حتی احتمال رسیدن به توافق را افزایش داده است. بعبارتی، هرچه نقش بروکسل و برخی پایتختهای اروپایی در این روند کمرنگتر باشد، شانس دستیابی به یک تفاهم واقعی نه مصالحه تاکتیکی بیشتر میشود.
مذاکرات سازنده روسیه با آمریکا در سایه سنگین اندازیهای اروپا
16:25 03.12.2025 (بروز رسانی شده: 16:26 03.12.2025)
پژوهشگر مسائل بینالملل: در گفتوگوی اخیر میان ولادیمیر پوتین و فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا، همانطور که یوری اوشاکوف نیز تأکید داشت فضای سازنده و مفیدی شکل گرفت که نشان میدهد مسیر دیپلماسی و مذاکره دوباره جان گرفت و حالا احتمالا صلح قریب الوقوع را بتوان گزینهای روی میز قلمداد کرد.
اندیشه کاظمی پژوهشگر مسائل بینالملل درباره دیدار مقامات روسی و آمریکایی در خصوص مذاکرات صلح به اسپوتنیک اظهار داشت: نه تنها مسکو بلکه از دید کارشناسی نیز پنهان نیست که این بار نشانههای مشخصی از اراده واقعی برای حلوفصل اختلافات از طرف واشنگتن دیده و همین موضوع وزن سیاسی این دیدار را چند برابر کرده است. برای کرملین، چنین گفتوگویی نقطهای مهم برای بازتعریف روند مذاکرات محسوب میشود.
این پژوهشگر خاطر نشان کرد در این میان، اراده دو طرف برای رسیدن به یک فرمول مشترک حتی اگر هنوز درباره جزئیاتی مانند آتشبس سال نو توافق نشده باشد، بهوضوح مسیر تنشزدایی را تقویت کرده است.
اوشاکوف با صراحت غیرمعمولی که کمتر در پرونده اوکراین دیده میشد، اشاره کرده که درک مشترک میان دو طرف در حال شکلگیری است. این پیام از سوی کرملین بهوضوح نشان میدهد که روسیه فضای کنونی را فرصتی واقعی میداند که میتواند مسیر مناقشات را تغییر دهد، بهویژه حالا که موازنه میدانی به نفع مسکو چرخیده و دست بالاتر در میدان، پایتخت روسیه را در مذاکرات هم مطمئنتر کرده است.
کاظمی در پايان تصريح کرد، در نقطه مقابل، اروپا بهطور فزاینده در حال تبدیل شدن به عامل مزاحمِ روند صلح است. کشورهای اروپایی که طی دو سال گذشته عملاً سیاست خارجی خود را به مواضع تند کییف گره زدهاند، اکنون با هرگونه پیشرفت در مذاکرات واشنگتن–مسکو با دیده تردید مینگرند.
وی معتقد است، نبود اروپا در این دور از گفتگوها به شفافیت و کارآمدی مذاکرات کمک کرده و حتی احتمال رسیدن به توافق را افزایش داده است. بعبارتی، هرچه نقش بروکسل و برخی پایتختهای اروپایی در این روند کمرنگتر باشد، شانس دستیابی به یک تفاهم واقعی نه مصالحه تاکتیکی بیشتر میشود.