شورای اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا به توافق اولیه برای ممنوعیت واردات گاز از روسیه دست یافته است
شورای اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا به توافق اولیه برای ممنوعیت واردات گاز از روسیه دست یافته است
طبق اطلاعیه‌ای در وب‌سایت شورای اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا به توافق اولیه‌ای برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (LNG) و گاز خط لوله از روسیه دست... 03.12.2025
2025-12-03T08:55+0330
2025-12-03T08:55+0330
این آیین‌نامه ممنوعیت مرحله‌ای واردات گاز طبیعی مایع (LNG) و گاز خط لوله از روسیه را پیش‌بینی می‌کند. ممنوعیت کامل واردات گاز طبیعی مایع (LNG) در پایان سال 2026 و واردات گاز خط لوله در پاییز 2027 اعمال خواهد شد. به گفته کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه (RDIF)، اروپا به دلیل ممنوعیت واردات روسیه بیش از 1.3 تریلیون یورو ضرر کرده است.ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که این تصمیم منجر به تعطیلی تأسیسات تولید کود در اتحادیه اروپا شد که تورم را تسریع کرد و اروپایی‌ها را مجبور به حضور در خیابان‌ها کرد.
خبرها
شورای اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا به توافق اولیه برای ممنوعیت واردات گاز از روسیه دست یافته است

08:55 03.12.2025
شورای اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا به توافق اولیه برای ممنوعیت واردات گاز از روسیه دست یافته است
طبق اطلاعیه‌ای در وب‌سایت شورای اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا به توافق اولیه‌ای برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (LNG) و گاز خط لوله از روسیه دست یافته‌اند.
این آیین‌نامه ممنوعیت مرحله‌ای واردات گاز طبیعی مایع (LNG) و گاز خط لوله از روسیه را پیش‌بینی می‌کند. ممنوعیت کامل واردات گاز طبیعی مایع (LNG) در پایان سال 2026 و واردات گاز خط لوله در پاییز 2027 اعمال خواهد شد.
به گفته کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه (RDIF)، اروپا به دلیل ممنوعیت واردات روسیه بیش از 1.3 تریلیون یورو ضرر کرده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که این تصمیم منجر به تعطیلی تأسیسات تولید کود در اتحادیه اروپا شد که تورم را تسریع کرد و اروپایی‌ها را مجبور به حضور در خیابان‌ها کرد.
