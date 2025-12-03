https://spnfa.ir/20251203/دزدی-دریایی-کی-یف-بی-پاسخ-نمی-ماند-26780715.html

دزدی دریایی کی یف بی پاسخ نمی ماند

دزدی دریایی کی یف بی پاسخ نمی ماند

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که روسیه اقداماتی را علیه کشتی‌های کشورهایی که به کی‌یف با دزدی دریایی کمک می‌کنند، در نظر خواهد گرفت و در پاسخ به این حملات، حملات به بنادر اوکراین را گسترش خواهد داد.این اقدام کی یف و متحدان اش به نوعی ثابت می کند که اینها بیش از حد در مقابل روسیه مستأسل شده اند تا به شغل قدیمی خود یعنی دزدی دریایی دست بزنند.حمله به این کشتی ها که حامل پرچم روسیه بوده به نوعی حمله به خاک روسیه نیز به حساب می آید و عملا کی یف و کشورهای همکار با آن در این عملیات تروریستی دیر یا زود تاوان کار خود را خواهند داد و قطعا روسیه نیز به تقابل به مثل خواهد پرداخت.عملا می توان گفت طبق عرف و قوانین بین المللی از این پس همه کشتی های مرتبط با کشورهای شریک در این دزدی دریایی به یک هدف مشروع برای روسیه جهت انتقام گیری تبدیل شده اند.تجربه هم نشان داده که در چنین شرایطی تنها راه مقابله این است که اگر طرف مقابل یک سیلی به شما بزند شما باید دو سیلی و یا چند مشت و لگد حواله اش کنید و نه اینکه آن طرف صورت را برایش بچرخانید.همه به یاد دارند، در چند مورد که اینها تلاش کردند همین کار را با ایران کند ایران واکنش متناسب نشان داد و عملا اینها را سر جای خودنشاند وگرنه اینها همه کشتی های مرتبط با ایران را تا به حال توقیف کرده بودند.اگر به یاد داشته باشید، انگلیس، حامی امروزه دزدی های دریایی کی یف، یک بار جسارت کرد و در تنگه جبل الطارق یک کشتی ایرانی را توقیف کرد، بلا فاصله ایران دو کشتی انگلیسی را در خلیج همیشه فارس توقیف کردند و کشتی های انگلیسی توقیف شده بارهایی با ارزش چند برابر کشتی ایرانی داشتند، انگلیسی ها به دست و پا و غلط کردن افتادند و بعد از ترخیص کشتی ایرانی و رسیدن سالم ان به مقصد ایران دو کشتی انگلیسی را آزاد کرد.همان اتفاق هم با یونان که به دستور آمریکا اقدام به توقیف کشتی ایرانی کرده بود و هم با خود آمریکا که یک کشتی ایرانی نزدیک ونزولا را توقیف کرده بود افتاد و بعد از آن بود که کشورهای غربی متوجه شدند اگر در این زمینه بخواهند با ایران در بیافتند بیشتر به ضررشان تمام خواهد شد.حالا اینها آمده اند و می خواهند برای روسیه شاخ و شانه بکشند !بزرگترین حماقتی که می توانند انجام دهند همین کار است، چرا که حالا همه کشتی های مربوط به آنها در خطر انتقام روسیه قرار گرفته اند و ناخداهای این کشتی ها باید تمام وقت دستشان روی دل و چشمشان رو به دریا باشد که کدام یک در معرض انتقام روسیه خواهد بود و عملا اینها با کار خود کل تجارت جهانی را به خطر انداخته اند.

