رادیکالیزه شدن قاتل گارد ملی آمریکا درون این کشور

آمریکایی ها، مانند عاقبت دیگر مزدورانشان، حتی حاضر نشدند به اشرف غنی اجازه دهند به آمریکا برود و آنجا به او پناهندگی بدهند. 02.12.2025, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

دکتر عماد آبشناس در این خصوص نوشت: یک شهروند افغانی هفته گذشته اقدام به تیر اندازی به سمت کاخ سفید نمود که بر اثر آن دو عضو گارد ملی مورد اصابت قرار گرفتند که یکی از آنها کشته شده و بر اثر این حمله ترامپ دستور العمل های بسیار شدید برای ورود مهاجران از کشورهای به قول خودشان جهان سوم وضع کرد.برخی کارشناسان باور دارند که همانند ماجرای عملیات 11 سپتامبر این حمله هم به نوعی تسهیل شده برای فراهم کردن زمینه اعمال قوانین و مقررات مهاجرتی مد نظر دولت آمریکا بوده.از سوی دیگر کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، می‌گوید مقامات آمریکایی معتقدند شهروند افغانستانی که حمله تروریستی به دو عضو گارد ملی در واشنگتن را انجام داده بود، ممکن است پس از ورود به ایالات متحده طی چهارسال گذشته رادیکالیزه شده باشد.به گفته وزارت امنیت داخلی، رحمان الله لکنوال، ۲۹ ساله، در جریان خروج آشفته ایالات متحده از افغانستان به عنوان بخشی از برنامه عملیات "استقبال از متحدان" در شهریور ۱۴۰۰ به ایالات متحده آمد و عملا می توان گفت این فرد به عنوان همکار با آمریکایی ها وارد این کشور شده و قبل از ورود عملا دیدگاه های همسو با منافع آمریکا داشته.سوال اصلی در این است که چه شده که این فرد به یکباره تصمیم گرفته چنین کاری را انجام دهد با اینکه می داند ممکن است با حکم اعدام مواجه شود؟ایالات متحده بیش از 20 سال افغانستان را به بهانه مقابله با تروریسم و گسترش دمکراسی در این کشور اشغال کرد اما در نهایت بدون ایجاد شرایط به اصطلاح دموکراسی و یا مقابله با آنهایی که نام تروریست بر آنها گذاشته بود این کشور را به امان خدا ترک کرد.طی این 20 سال ده ها هزار شهروند افغان به بهانه های مختلف با آمریکایی ها همکاری داشتند از مترجم گرفته تا کارمندان محلی و نظامی و... یا حتی عوامل نفوذی و در نهایت زمان خروج همه می دانستند که جان اینها در خطر است اما آمریکایی ها بدون توجه به خطر جانی که عوامل همکارشان با آن مواجه بودند از افغانستان خارج شدند و دیدیم که ارتش ساخته شده توسط آمریکایی ها بیش ازچند ساعت در مقابل طالبان دوام نیاورد و فروپاشید و اشرف غنی رئیس جمهوری همسو با آمریکا حتی فرصت جمع کردن لباس های خود را پیدا نکرد و فقط توانست خود را به فرودگاه برساند تا به امارات عربی متحده برود و آنجا پناهنده شود.آمریکایی ها، مانند عاقبت دیگر مزدورانشان، حتی حاضر نشدند به اشرف غنی اجازه دهند به آمریکا برود و آنجا به او پناهندگی بدهند.در نهایت هم معلوم شد در حالی که آمریکا ادعای حمایت از دولت اشرف غنی و ارتش اش را داشت پشت پرده با طالبان در قطر به توافقاتی رسیده بود و به یکباره زیر پای همه متحدین خود در افغانستان را خالی کرد.برخی از عوامل همکار با آمریکا به اشکال مختلف موفق شدند از افغانستان خارج شود و خود را به آمریکا برسانند که به نظر می رسد رحمان الله لنکوال جزو همینها بوده.به نظر می رسد اینها تصور می کردند وقتی به آمریکا برسند به دلیل همکاری هایی که با آمریکایی ها داشتند امتیاز هایی را دریافت خواهند کرد و از حد اقل یک زندگی مناسب برخوردار خواهند شد اما بسیاری از اینها وقتی به آمریکا رسیدند با تبعیض نژادی و تحقیر و... مواجه شدند امری که بسیاری از اینها را به سمت رادیکالیزه شدن سوق داد.سالها به آمریکا خدمت کرده بودند اما حالا دیگر ارزش دستمال کاغذی هم نداشتند.البته این مساله فقط مربوط به افغان ها نبوده بلکه اکثر آنهایی که در سرتاسر جهان به آمریکایی ها خدمت کرده اند در نهایت با همین عاقبت مواجه شده اند، افرادی که زمانی در کشورهای خود اجر و قرب و پست و مقام داشته اند اما در نهایت آمریکایی ها آنها را به عنوان نظافت چی هم قبول نداشتند و فقط برخی که موفق شده بودند در کشورهای خود دزدی کنند و پولی به جیب بزنند بعدها رفتند یک زندگی دیگر برای خود در جای دیگری از جهان راه انداختند.بد نیست آنهایی که در جاهای دیگر، به استخدام آمریکا در آمده اند تا منافع آمریکا را محقق کنند، عاقبت خدمتکاران به آمریکا را ببینند.

