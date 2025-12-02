https://spnfa.ir/20251202/ایران-از-صادرکننده-به-واردکننده-بنزین-تبدیل-شده--26765607.html

ایران از صادرکننده به واردکننده بنزین تبدیل شده

ایران از صادرکننده به واردکننده بنزین تبدیل شده

اسپوتنیک ایران

سهمیه 60 لیتری 1500 تومانی و 100 لیتری 3000 تومانی حفظ می‌شود. 02.12.2025, اسپوتنیک ایران

2025-12-02T16:01+0330

2025-12-02T16:01+0330

2025-12-02T16:01+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/01/04/21127726_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a9cfebe5f08184ab0062af068fdf22de.jpg

به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری 11 آذر 1404، موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پوشش داد؛ و گفت:از نگاه ایران، قطعنامه 2231 شورای امنیت در سال 2025 خاتمه یافته است و تعاملات هسته‌ای کشور تحت پادمان‌های آژانس ادامه خواهد داشت. نحوه تعامل با آژانس نیز طبق قوانینی که مجلس شورای اسلامی مشخص می‌کند، دنبال خواهد شد.با وجود بیان "بی‌اطمینانی" به روند مذاکرات به دلیل "تناقض‌گویی" و اقدامات طرف مقابل، ایران مسیر مذاکرات و دیپلماسی را ترک نخواهد کرد.وی در ادامه تاکید کرد که سایت‌های هسته‌ای ایران آسیب جدی دیده‌اند.سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به آمار، بیان کرد: ایران از صادرکننده به واردکننده بنزین تبدیل شده (سالانه 6 میلیارد دلار واردات) و مصرف بسیار بیشتر از تولید است. همچنین، قیمت پایین بنزین باعث رشد قاچاق سوخت و کاهش صرفه اقتصادی استفاده از گاز شده است.وی افزود: سیاست دولت تدریجی است، نه شگفت‌انگیز.سهمیه 60 لیتری 1500 تومانی و 100 لیتری 3000 تومانی حفظ می‌شود. با این حال، خودروهای دولتی سهمیه نخواهند داشت و برای خانواده‌های صاحب چند خودرو، تنها یک خودرو کارت سوخت سهمیه‌ای دریافت می‌کند.سخنگوی دولت تأکید کرد هدف کسب درآمد نیست و درآمد حاصل از افزایش قیمت، کاملاً صرف ارتقای معیشت مردم، گسترش حمل‌ونقل عمومی و بهبود کیفیت هوا خواهد شد.سخنگوی دولت به ارائه آمار و خلاصه‌ای از اقدامات دولت در دوران جنگ نیز پرداخت: بر اساس آمار پزشکی قانونی، 935 شهید (شامل 140 زن و کودک) و 5646 مجروح گزارش شده است. علاوه بر مناطق مسکونی، تعدادی از بیمارستان‌ها، یک زندان و مراکز نگهداری آسیب دیده‌اند.دولت از اولین دقایق جنگ، کارگروه‌های اقتصادی، زیربنایی، امنیت شهروندان و رسانه را برای مدیریت بحران تشکیل داد تا نیازهای زیستی مردم و امنیت برقرار شود.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

شیوا آبشناس

ایران