ارتش روسیه قلم پای اوکراین را شکست

پوکروفسک یکی از مهم‌ترین مناطق ترابری و لجستیک در دونتسک می باشد و تصرف آن به معنای قطع شدن پای اوکراین از کلیه مناطق شرقی این کشور می باشد. 02.12.2025, اسپوتنیک ایران

"ولادیمیر پوتین" رئیس‌جمهور روسیه از یکقرارگاه فرماندهی گروه نیروهای مشترک روسیه بازدیدکرد؛ جایی که گزارش‌هایی درباره تصرف شهرهایپوکروفسک و ولچانسک در جبهه شرقی و منطقه دونباس اوکراین و همچنین عملیات‌های تهاجمی جاری در مناطق زاپروژیا و دنیپروپتروفسک در جبهه جنوبیدریافت کرد.پوکروفسک یکی از مهم‌ترین مناطق ترابری و لجستیک در دونتسک می باشد و تصرف آن به معنای قطع شدن پای اوکراین از کلیه مناطق شرقی این کشور می باشد.این شهر به دلیل موقعیت استراتژیک در سال 1875 به عنوان مرکز ارتباطی راه آهن به عنوان شهر گریشنو ایجاد شد اما بعد ها به مرکز تجارت ذغال سنگ و انرژی تبدیل شد.حدود 60 هزار نفر سکنه داشت اما به دلیل موقعیت استراتژیک اهمیتی استثنائی پیدا کرد وطی دو سال اخیر توجه ها را به خود جلب کرد.این شهر مرکز ارتباط راه آهن و جاده های شرق به غرب به حساب می آید و تقریبا گذر همه استان های شرقی اوکراین وعلاوه بر آن تامین لژستیک همه نیروها از این شهر می گذرد و به این دلیل بسیاری این شهر را دروازه غربی دونباس می شناسند.ارتش روسیه از سپتامبر ماه گذشته عملیات خود در این شهر را شروع کرد و نیروهای کماندو و ویژه روسیه در گروه های کوچک اقدام به انجام عملیات ضربتی مکرر نمودند و علاوه بر آن از آن طرف بمباران مستمر ادامه داشت به صورتی که در نهایت شهر از سکنه غیر نظامی خالی شد تا ارتش روسیه بتواند بدون آسیب رسیدن به غیر نظامیان عملیات خود را انجام دهد و به اهداف خود برسد و در نهایت شهر سقوط کند.عملا با این موفقیت ارتباط اوکراین با نیروهای خود در شرق قطع شده و امکان ارسال کمک های لژستیک به آنها وجود ندارد و علاوه بر آن مسیر ارتش روسیه به سمت غرب هموار شده و حالا اکثر شهرهای اوکراین که نزدیک این شهر می باشند از نظر نظامی سقوط کرده به حساب می آیند.پس از این شکست امروز زلنسکی مجبور شد اعلام کند که اوکراین مجبور است تصمیمات سختی بگیرد و نماینده های ویژه رئیس جمهوری آمریکا به مسکو سفر کردند تا با روسیه درباره شرایط آتش بس صحبت کنند.با تصرف این شهرها امروزه موقعیت چانه زنی روسیه بسیار قویتر شده چرا که اگر اوکراین مسیر دیپلماسی و صلح را ندارد ارتش روسیه می تواند به سمت حل و فصل مناقشه از طریق نظامی جلو برود و شرایط موجود روی زمین نشان می دهد علیرغم همه پشتیبانی هایی که ناتو انجام داده و می دهد دیگر امکان مقاومت اوکراین در مقابل روسیه میسر نیست و شکست حتمی است

