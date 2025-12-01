https://spnfa.ir/20251201/نمایشگاه-ایران-بریکس-در-مشهد-برگزار-میشود-26742993.html
نمایشگاه ایران بریکس در مشهد برگزار میشود
اسپوتنیک ایران
به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، سازمان توسعه تجارت ایران بهعنوان نهاد رسمی و متولی صدور مجوز نمایشگاههای بینالمللی کشور، مجوز برگزاری نخستین نمایشگاه و همایش بینالمللی تعاملات اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری ایران و کشورهای عضو بریکس را صادر کرد. این رویداد قرار است با محوریت توسعه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو بریکس در شهر مشهد برگزار شود.این نمایشگاه به همت شرکت توسعه تجارت و نمایشگاهی مهرگان رویداد پارسه (MEPCO) و با نظارت و مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران برگزار میشود و هدف آن گسترش همکاریهای چندجانبه اقتصادی، تقویت دیپلماسی تجاری و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ایران به شرکای عضو بریکس است.نمایشگاه ایران و بریکس بهعنوان بستری راهبردی برای مذاکرات تجاری مستقیم میان بخشهای خصوصی و دولتی (B2Bو B2G) طراحی شده است تا شرکتها، نهادهای اقتصادی و سرمایهگذاران کشورهای عضو بریکس بتوانند ضمن آشنایی با ظرفیتهای ایران، شرکای تجاری و سرمایهگذاری خود را در کشور شناسایی کنند.برنامهریزی برای حضور مقامات رسمی و نمایندگان عالیرتبه کشورهای عضو بریکس، اتاقهای مشترک بازرگانی و نیز بانک توسعه نوین بریکس (NDB) در دستور کار برگزارکنندگان قرار گرفته است. این حضور میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای مالی، سرمایهگذاری مشترک و گسترش تجارت غیردلاری میان ایران و اعضای این بلوک اقتصادی باشد.شهر مشهد، بهعنوان دومین کلانشهر ایران و قطب فرهنگی، صنعتی و تجاری شرق ایران، به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، زیرساختهای نمایشگاهی و ظرفیتهای گسترده اقتصادی، میزبان این رویداد بینالمللی خواهد بود.برگزاری این نمایشگاه گامی مؤثر در مسیر تقویت همکاریهای جنوب جهانی (Global South) و تحکیم نقش ایران در زنجیره تأمین و مبادلات تجاری کشورهای نوظهور اقتصادی است. این رویداد همچنین فرصتی کمنظیر برای فعالان اقتصادی کشورهای عضو بریکس فراهم میکند تا ضمن معرفی توانمندیهای خود، نیازمندیهایشان را نیز از بازار ایران تأمین کنند.
