لقمه بزرگتر از دهان می تواند موجب خفگی شود

بر کسی پوشیده نیست که امروزه ناتو کل توان خود را در میدان اوکراین قرار داده ولی با این حال با شکست های مفتضحانه مواجه شده و آنچه کاملا مسلم است این می باشد که اگر ناتو موفق شده بود در مقابل روسیه دست آوردی به دست آورد امروزه ایالات متحده با این محکمی اصرار به ضرورت توقف درگیری ها و آتش بس نداشت.در این شرایط می شنویم جوزپه کاوو دراگون رئیس کمیته نظامی ناتو اظهار "حمله پیشگیرانه علیه روسیه می‌تواند یک اقدام دفاعی تلقیشود".این در حالی است که روسیه بارها اعلام کرده قصد حمله به اروپا را نداردواگر اعضای ناتو به دنبال تهدید منافع ملی روسیه و یا حمله به آن نباشند هیچ دلیلی برای حمله روسیه به کشورهای عضو ناتو وجود ندارد.روسیه بیش از آنچه در مخیله برخی مقامات اروپایی می گنجد سرزمین دارد و این سرزمین سرشار از منابع خدادادی می باشد و روسیه نیاز به سرزمین اضافی ندارد.تنها چیزی که برای روسیه مهم است این می باشد که امنیت مرز و بوم و مردم روسیه تامین باشد.در صورتی که ناتو هر اقدامی حتی به بهانه عنوان "حمله پیشگیرانه" انجام دهد قطعا آغازگر جنگ خواهد بود و چنین اقدامی به هیچ وجه اقدام دفاعیقلمداد نمی‌شود.اینکه ایالات متحده و یا اسرائیل به این بهانه به برخی کشورهای ضعیف حمله می کنند و آن را اقدام پیشگیرانه معرفی می کنند دلیل بر آن نمی شود که ناتو تصور کند چنین کاری را می تواند در قبال روسیه انجام دهد.برخی رهبران کشورهای اروپایی مخالف روند صلح هستند و به هر قیمتی شده می خواهند که این صلح را به هم بزنند.این رویا حتی زمان جنگ جهانی دوم نیز وجود داشت و معروف است که پس از پایان جنگ جهانی دوم چرچیل علیرغم اینکه در جنگ جهانی دوم روسیه و انگلیس و فرانسه در یک جبهه قرار داشتند اما نقشه ای با عنوان "عملیات ناممکن" طراحی کرد و تلاش کرد آمریکایی ها را متقاعد کند تا هنوز اوضاع پس از جنگ هست به روسیه حمله کنند و کار روسیه را تمام کنند اما روزولت به شدت با این طرح مخالفت کرد چون باور داشت هر کس وارد باتلاق روسیه شده شکست خورده و او نمی خواهد سربازان آمریکایی را وارد باتلاق روسیه کند.به نظر می رسد هنوز برخی رهبران کشورهای اروپایی همان رویاهای قدیمی را در ذهن دارند و آرزو دارند رویاهای شکست خورده نیاکانشان را بر آورده کنند.روسیه بسیار متفاوت است و دراگون و امثال او باید توجه داشته باشند که طبق آمار اتاق های فکر خود غربی ها روسیه برای رویارویی با ناتو در اوکراین تا به حال فقط به اندازه 7% تا 8% از توانمندی های نظامی خود را استفاده کرده و هنوز بخش اعظم توانمندی های نظامی روسیه باقی مانده و همه به خوبی می دانند اگر روسیه اراده کند آنقدر توانمندی دارد که کل اعضای ناتو را در یک چشم به هم زدن چند باره از صحنه روزگار محو کند، پس به نظر می رسد بهتر است مقامات ارشد ناتو متوجه صحبت های خود در مقابل روسیه باشند و بیهوده مردم اروپا را درگیر باتلاق روسیه نکنند چون شاید ورود به این باتلاق راحت باشد اما خروج از آن امکان پذیر نیست و همه آنهایی که از قبل در این باتلاق قدم گذاشته بودند جانشان را همان جا از دست داده اند.تا به این لحظه که صحبت می کنیم روسیه از عبارت "عملیات محدود" برای رویارویی با ناتو در اوکراین استفاده کرده چون ماجرا را در حد و قواره اینکه بخواهد جنگ اعلام کند نمی داند و نیاز نمی بیند از بخش های زیادی از امکانات و تسلیحات خود استفاده کند اما در صورتی که اعضای ناتو یا برخی از آنها بخواهند به روسیه حمله کنند قطعا ممکن است واکنش روسیه بسیار متفاوت باشد

سیاسی