سفر وزیر خارجه به فرانسه برای گفت‌وگو درباره موضوعات دوجانبه، تحولات منطقه‌ای بود

سفر وزیر خارجه به فرانسه برای گفت‌وگو درباره موضوعات دوجانبه، تحولات منطقه‌ای بود

01.12.2025

به گزارش شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری هفتگی خود گفت: سفر وزیر امور خارجه به فرانسه به دعوت همتای فرانسوی و برای بحث و گفت‌وگو درمورد طیفی از موضوعات دو جانبه و هم درمورد تحولات منطقه‌ای برگزار شد.طبیعی است در هر گفت‌وگویی با طرف‌های اروپایی موضوع هسته‌ای نیز یکی از موضوعات باشد.طرف‌های گفت‌وگو‌ی ما از ابتدا در سطح اروپا، اتحادیه اروپایی بعلاوه سه کشور اروپایی بوده.این گفت‌وگو در این دوره از سفر وزیر امور خارجه منحصرا با فرانسه بود و از سوی دیگر تعامل و تماس ما با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همیشه وجود داشته است.بقایی ضمن تاکیید بر اینکه مسیر ما روشن است؛ ایران تنها از حقی استفاده می‌کند که معاهده منع اشاعه برای هر عضو به رسمیت شناخته است، بیان کرد:موضوع هسته‌ای ایران اصولاً نباید مسئله‌ای بین‌المللی باشد؛ از ابتدا بر ما تحمیل شد. هرگونه سخن از بن‌بست بی‌اساس است. طرف‌های مقابل باید از سیاست‌های مبتنی بر زور دست بردارند و بپذیرند که ایران، به‌عنوان عضو NPT، حق مسلم خود را دنبال می‌کند.سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مذاکره را زمانی معنادار دانست که طرف‌ها حقوق مشروع یکدیگر را به رسمیت بشناسند و اظهار داشت:موضع ایران همواره این بوده است که مذاکره زمانی معنادار است که طرف‌ها حقوق و نگرانی‌های مشروع یکدیگر را به رسمیت بشناسند.موارد متعدد نشان می‌دهد که سه کشور اروپایی تحت فشار آمریکا تعهدات خود در برجام را کنار گذاشته‌اند و اقداماتی انجام داده‌اند که نه‌تنها کمکی به مذاکرات نکرده بلکه روند آن را مختل کرده است.ایران تأکید می‌کند که گفت‌وگو ذات دیپلماسی است و برقراری تماس یا دیدار با یک کشور لزوماً به معنای آغاز روند رسمی مذاکرات نیست.تهران با وجود اختلافات، همواره از تبادل نظر استقبال کرده و روابط دیپلماتیک خود با اروپا را حفظ کرده است.سفر اخیر و تماس تلفنی با خانم کالاس نیز در ادامه رایزنی‌های مستمر ایران با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا انجام شده و این روند ادامه خواهد یافت.وی همچنین از سفر اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، به ایران در آینده ی نزدیک خبر داد.

