https://spnfa.ir/20251130/آیا-سیر-و-سیاحت-ارتش-اسرائیل-در-سوریه-تمام-شده-26729094.html

آیا سیر و سیاحت ارتش اسرائیل در سوریه تمام شده؟

آیا سیر و سیاحت ارتش اسرائیل در سوریه تمام شده؟

اسپوتنیک ایران

اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم که رسما اعلام کرده تل آویو به هیچ وجه از جاهایی که اشغال کرده عقب نشینی نخواهد کرده. 30.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-30T13:54+0330

2025-11-30T13:54+0330

2025-11-30T13:54+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/02/09/14549176_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_75ebda05de6577e4a25740bd8afa459e.jpg

پس از سقوط دولت بشار الاسد در سوریه اسرائیلی ها از شرایط خلأ قدرت در این کشور نهایت سوء استفاده را انجام دادند وعلاوه بر بمباران ونابودی همه تسلیحات سنگین ارتش سوریه که در پایگاه های نظامی بی محافظ باقی مانده بود اقدام به پیشروی در خاک سوریه و تصرف بخش هایی از جنوب این کشور نمودند.با توجه به اینکه دولت مرکزی ای در سوریه وجود نداشت و ارتش سوریه هم فروپاشیده بود عملا پیشروی اسرائیلی ها بدون هیچ مشکل و یا مقاومتی انجام می شد و اسرائیلی ها موفق شدند نقاط استراتژیکی ای مانند جبل الشیخ که 7 دهه برای تصرف آن جنگیدند و نتوانستند تصرف کنند را یک شبه به دلیل عدم حضور نیروهای ارتش سوریه و یا مقاومت تصرف کنند.بهانه اسرائیلی ها در همه موارد هم وجود برخی تروریست ها، حمایت از اهالی در مقابل تروریست ها و یا جلوگیری از انجام عملیات تروریستی بر علیه خاک اسرائیل و تهدید امنیت اسرائیل بوده.دو سه روز پیش اتفاق غیر مترقبه ای در روستای "بیت جن" سوریه رخ داد که همه معادلات سابق موجود روی زمین را تغییر داد.طبق معمول یک سال پیش سربازان اسرائیلی بدون هیچ اخطار وهماهنگی تصمیم گرفتند به بهانه بازداشت چند نفر مخالف اسرائیل وارد این روستا شوند اما هدف در واقع این بود که اسرائیلی ها گستره اشغال خاک سوریه را افزایش دهند.به یکباره اهالی روستا نیروهای اسرائیلی را محاصره کردند و با آنها درگیر شدند و طبق گزارش ها حدود 13 سرباز اسرائیلی در این درگیری مورد اصابت قرار گرفتند، که البته معلوم نیست چند نفر کشته و زخمی شدند چون اسرائیلی ها معمولا سعی می کنند تلفات خود را مخفی نگه دارند.نیروهای اسرائیلی مجبور شدند پا به فرار بگذارند و حجم بالایی از تجهیزات خود از جمله چند نفربر و یک تانک میرکاوا را نیز جا گذاشتند و بعد نیروی هوایی اسرائیل مجبور شد ورود کند و تجهیزات به جا مانده را منهدم کند.ظاهرا اهالی حتی موفق شده بودند یکی از پهباد های پیشرفته اسرائیل را نیز هدف قرار دهند، امری که موجب نیاز به ورود جنگنده های اسرائیلی به ماجرا شده بود.از یک طرف دیگر دولت سوریه در چند منطقه کرد نشین و علوی نشین و دروزی نشین درگیری هایی را با مخالفین خود داشته و اسرائیل اعلام کرد که حاضر است برای حمایت از مخالفین دولت سوریه ورود کند اما اینها همه دست رد به سینه اسرائیل زدند، امری که به نوعی نشان می دهد علیرغم همه اختلافات داخلی که ممکن است میان سوری ها وجود داشته باشد هنوز اسرائیل میان مردم به عنوان دشمن شناخته می شود و بسیاری حتی حاضر هستند در درگیری های داخلی کشته شوند اما کمک اسرائیل را نپذیرند.این در حالی است که ایالات متحده مدت ها است روی ورود سوریه به آنچه از آن به عنوان توافقات ابراهیمی نام برده می شود اصرار دارد و کمکهای خود به سوریه و رفع تحریم ها را گرو ورود سوریه به این توافقات و اجازه تاسیس چند پایگاه نظامی به آمریکا و خروج روسیه و ایران از سوریه و همچنین پذیرفتن حاکمیت اسرائیل بر جولان اشغالی سوریه کرده بود.طبق گزارش های منتشر شده احمد الشرع رئیس جمهوری خود خوانده سوریه در سفر خود به واشنگتن علیرغم همه ابراز صمیمیت هایی که آنها در رسانه ها مشاهده شد ولی به رئیس جمهوری آمریکا گفته بوده که امکان پذیرفتن این شروط، حد اقل به صورت علنی، را ندارد و اگر چنین کاری را انجام دهد ممکن است دور و بری هایش او را برکنار کنند چون به هر حال هنوز فضای دشمنی با اسرائیل در سوریه میان مردم بسیار بالا است و نهایت کاری که می تواند انجام دهد این است که تعهد کند از خاک سوریه هیچ اقدام خصمانه ای بر علیه اسرائیل انجام نشود و آن هم مشروط به اینکه اسرائیل از بخش هایی از خاک سوریه که بعد از سقوط بشار الاسد اشغال کرده عقب نشینی کند.اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم که رسما اعلام کرده تل آویو به هیچ وجه از جاهایی که اشغال کرده عقب نشینی نخواهد کرده.اسرائیلی ها همه اهالی جاهایی را که جدیدا اشغال کرده اند را نیز وادار کرده اند که از خانه و کاشانه خود خارج شوند و یا اینکه در خانه زندانی شوند و هر کس که خانه و کاشانه خود را خالی کرده دیگر امکان بازگشت برایش وجود ندارد.به نظر می رسد این روند موجب آن شده که مردم سوریه احساس کنند اگر روستایی دست اسرائیلی ها بیافتد یعنی باید دار و ندارشان را از دست بدهند و به این دلیل تنها راه حفظ دار و ندارشان مقاومت در مقابل اشغال سرزمینشان توسط اسرائیل است و می توان تصور کرد که از این پس دیگر اینگونه نخواهد بود که سربازان اسرائیلی به راحتی بتوانند در خاک سوریه جلو بروند و کسی جلودارشان نباشد، حال که حتی چه بسا شاید در مناطقی که اشغال کرده اند هم به زودی با مقاومت مردمی که خانه و کاشانه شان اشغال شده مواجه شوند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

ایران