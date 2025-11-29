https://spnfa.ir/20251129/یرماک-یعنی-زلنسکی-26721446.html

یرماک یعنی زلنسکی

آندره یرماک رئیس دفتر زلنسکی پس از یورش پلیس ها به خانه و دفتر او در راستای تحقیقات برای کشف فساد استعفا کرد. 29.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-29T21:23+0330

2025-11-29T21:23+0330

2025-11-29T21:26+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/1d/26721621_0:0:766:431_1920x0_80_0_0_b7d8e5d776306851e5542e625bb9b0b0.png

یرماک یکی از قدرتمند ترین افراد حلقه زلنسکی و نزدیک ترین افراد به او به حساب می آید و وقتی که تحقیقات به یرماک برسد به این معنا است که دادستانی مدارکی درباره فساد خود زلنسکی هم دارد اما از یرماک شروع کرده.یرماک آنقدر به زلنسکی نزدیک بود که حتی در مواردی به عنوان دست راست زلنسکی و مذاکره کننده از طرف او به کشورهای دیگر اعزام می شد و نقش مذاکره کننده ارشد اوکراین با کشورهای غربی را نیز بازی می کرد.برخی دلیل استعفای یرماک را در آن می دانند که زلنسکی خواسته قربانی ای را مقابل دادستانی قربانی کند و مجبور شده برای این کار یرماک را انتخاب کند.برخی دیگر باور دارند که اصرار FBI آمریکا به حضور در تحقیقات موجب آن شده که دست زلنسکی در اعمال فشار بر دادستانی بسته شود و چون ترامپ به دنبال پیدا کردن فساد بایدن و باند او می باشد کار به اینجا کشیده شده.البته از همان ابتدا هم معلوم بود که باندهای مافیایی حاکم بر اوکراین به دنبال دزدیدن پولهای مفتی که برای اوکراین ارسال می شود هستند و به نظر نمی رسد زلنسکی در این ماجرا دست تنها بوده باشد.شواهد و قرائن به نوعی نشان می دهد که ماجرا بسیار وسیع تر از حلقه اوکراینی زلنسکی است و علاوه بر اینکه خانواده جو بایدن از طریق پسرش هانتر بایدن درگیر این ماجرا می باشند زلنسکی موفق شده دست بسیاری از سیاستمداران و رهبران کشورهای اروپایی را نیز در حنا بگذارد و آنها را نیز درگیر این فساد کند.عملا هم به نظر می رسد در صورتی که زلنسکی سقوط کند ممكن است كه بسیاری از مقامات نظامی و سیاسی و امنیتی هم در این ماجرا پایشان گیر باشد.به هر حال بحث سر چند صد ملیارد دلاری است که برای اوکراین ارسال شده اما به جای اینکه صرف اوکراین و یا رفاه حال مردم این کشور شود دود شده رفته هوا.البته خیلی هم هوا نرفته بلکه رفته در حساب های مافیای حاکم بر اوکراین و همکاران این مافیا.در حالی که پول مالیات دهندگان کشورهای اروپایی درون این کشورها زیر نظر است و ذره بین دارایی این کشورها در حال رصد کردن خرج این پولها می باشد وقتی که پولها به اوکراین می رسید دیگر از کنترل دارایی کشورها خارج می شد و می توانستند هر کاری دلشان می خواهد با این پولها بکنند.شاید هم به همین دلیل می باشد که امروزه برخی مقامات کشورهای اروپایی با طرح های صلح مخالف می باشند چون دلواپس هستند اگر صلحی برقرار شود راه بچاپ بچاپ شان بسته شود.

