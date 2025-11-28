https://spnfa.ir/20251128/چرا-جنگنده-های-اسرائیلی-از-آسمان-عراق-عقب-نشینی-کردند-26696961.html

چرا جنگنده های اسرائیلی از آسمان عراق عقب نشینی کردند؟

اسپوتنیک ایران

جنگنده های اف 35 و اف 22 به سیستم هایی مجهز می باشند که معمولا قفل شدن رادار های موشک های زمین به هوا روی خود را رصد می کند. 28.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-28T11:55+0330

2025-11-28T11:55+0330

2025-11-28T11:55+0330

گزارش و تحلیل

ایران

طی چند روز گذشته اخبار زیادی در باره پرواز چند باره جنگنده های اسرائیلی بر فراز عراق مخصوصا در استان میسان که هم مرز با ایران است منتشر شد.برخی تحلیلگران بر این باور بودند که اسرائیلی ها می خواستند به ایران پیغام بدهند که هنوز کانال عبوری که آمریکایی ها در آسمان عراق برایشان باز کرده اند باز است مخصوصا که هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی به کمک جنگنده های اسرائیلی آمدند و به آنها سوخت رسانی کردند.برخی هم باور دارند که هدف این بوده که آنها می خواستند بر آورد کنند که ایران تا چه حدی سامانه های دفاعی خود را باز سازی کرده و اگر بخواهند حمله ای دوباره به ایران کنند آیا ایران آمادگی های دفاعی دارد یا نه.برخی دیگر هم باور دارند همین که حرف وحدیث هایی در باره میانجی گری های عربستان سعودی و برخی کشورهای عرب منطقه میان ایران و ایالات متحده در رسانه ها مطرح شد اسرائیلی ها خواستند این پیغام را به ایران و کشورهای عرب منطقه بدهند که همانگونه که به قطر حمله کردند و میانجی گرها را هدف قرار دادند به آنها نیز حمله خواهند کرد و هیچ کس جلودار آنها نخواهد بود.اما آنچه که شاید شک و شبهه های زیادی در باره آن بود و ظاهرا جنگنده های اف 35 اسرائیلی و اف 22 آمریکایی که برای حمایت از سوخت رسان ها متوجه اش شدند این بود که ایران به سامانه های راداری جدیدی دسترسی پیدا کرده که می تواند تحرکات جنگنده های رادار گریز اسرائیلی و آمریکایی را رصد کند.جنگنده های اف 35 و اف 22 به سیستم هایی مجهز می باشند که معمولا قفل شدن رادار های موشک های زمین به هوا روی خود را رصد می کند و بر اساس تحلیل برخی کارشناسان نظامی وقتی که اسرائیلی ها و آمریکایی ها متوجه قفل شدن موشک های ضد هوایی جدید ایران روی جنگنده های خود شدند خیلی سریع دستور دور شدن از برد این موشک ها را صادر کردند وگر نه اگر هدف خود نمایی برای ایران بود شاید این جنگنده ها وارد حریم هوایی ایران می شدند و بر می گشتند.طبق اظهارات کارشناسان نظامی معمولا جنگنده های اف 35 علاوه بر ماموریت بمباران هوایی امکان نقشه برداری راداری شبکه ای را نیز دارند اما اینها متوجه شدند که ایران به سامانه هایی دست یافته که می تواند علاوه بر رصد تحرکات جنگنده های رادار گریز آنها سامانه های راداری ماهواره ای آنها را نیز منحرف کند و عملا کافی است که جنگنده ای دریچه های پرتاب موشک و یا بمب خود را باز کند تا کاملا رصد شود و هدف قرار گیرد.ظاهرا نقطه ضعف اکثر جنگنده های رادار گریز باز شدن دریچه های پرتاب موشک و بمب آنها می باشد که معمولا حدود یک دقیقه باید باز شود تا فرصت هدف گیری و پرتاب موشک فراهم گردد و بعد بسته می شود اما همان یک دقیقه برای موشک های زمین به هوای هایپرسونیک جدید ایران کافی است تا در کمتر از چند ثانیه بتوانند جنگنده را در چهارصد کیلومتری هدف قرار دهند.بله، آنها متوجه شدند که ایران موشک های زمین به هوای هایپرسونیک در اختیار دارد که اگر پرتاب شود با توجه به سرعت آن که چند برابر سرعت جنگنده های اف 35 و اف 22 است امکان گریز از آن برای جنگنده ها وجود ندارد و به همین دلیل فرار را بر قرار ترجیح دادند.به گفته برخی کارشناسان به نظر می رسد ایران به تکنوروژی راداری کوانتومی دسترسی پیدا کرده و موفق شده موشک های زمین به هوا وهوا به هوای هایپرسونیک خود را با این سامانه مجهز کند.در برخی شرایط صلح و امنیت از طریق ایجاد موازنه نظامی برقرار می شود و به نظر می رسد متحدین ایران هم برای ایجاد صلح در غرب آسیا تشخیص داده اند که شرایط ایجاد موازنه نظامی را پشتیبانی کنند.به این ترتیب آنهایی که در صدد ماجراجویی می باشند مجبور می باشند قبل از هر ماجراجویی خود چند بار فکر کنند.

خبرها

fa_FA

ایران