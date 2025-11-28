ایران
کارشناس: بیانیه پوتین درباره مذاکرات با طرف آمریکایی برای حل و فصل اوضاع در اوکراین بود
کارشناس: بیانیه پوتین درباره مذاکرات با طرف آمریکایی برای حل و فصل اوضاع در اوکراین بود
پوتین همچنین امضای هرگونه سند با دولت فعلی اوکراین را بی‌معنا خوانده و مشروعیت حقوقی زلنسکی را زیر سؤال برده است. 28.11.2025
سميه ماندگار پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره اظهارات ولادیمیر پوتین در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی در قرقیزستان به اسپوتنیک گفت: تصمیم مسکو برای میزبانی هیئت آمریکایی در هفته آینده نشان می‌دهد که روسیه در مسیر حل‌وفصل بحران اوکراین، گفت‌وگوی مستقیم با بازیگر اصلی و واقعی این مناقشات را ضروری می‌داند.ماندگار گفت، از نگاه کرملین، ایالات متحده طراح و محرک اصلی اقدامات نظامی و سیاسی کی‌یف است. بنابراین پذیرش این واقعیت که طرح آمریکا می‌تواند مبنای توافقات آینده باشد به این معناست که روسیه آماده گفت‌وگو با کسی است که قدرت تصمیم‌گیری واقعی را در دست دارد، نه با واسطه‌هایی که عملاً تابع واشنگتن هستند. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که مسکو از جایگاه قدرت و پیروزی میدانی وارد مذاکره با آمریکا می‌شود.وی تصريح کرد، پوتین با بیان اینکه هیچ پیش‌نویس توافقی وجود ندارد و آمریکا صرفاً فهرستی از موضوعات برای بحث ارائه کرده، عمداً تأکید می‌کند که روسیه تحت هیچ شرایطی وارد توافقی شتاب‌زده، یک‌طرفه یا دیکته‌شده نخواهد شد. اینکه رئیس‌جمهور روسیه خواهان بررسی تک‌تک بندهای طرح آمریکاست، بر کنترل کامل مسکو بر روند گفت‌وگو و حفظ ابتکار عمل دلالت دارد.ماندگار افزود، پوتین همچنین امضای هرگونه سند با دولت فعلی اوکراین را بی‌معنا خوانده و مشروعیت حقوقی زلنسکی را زیر سؤال برده است. پوتین در سخنان خود اشاره کرد که تنها مجلس اوکراین حق تمدید اختیارات را دارد. این مواضع در واقع اثبات می‌کند که کی‌یف در شرایط کنونی از نظر حقوقی و سیاسی طرف معتبر مذاکره نیست.وی در پایان خاطر نشان کرد، در این چارچوب، روسیه اعلام می‌کند که به دنبال توافق با اوکراین است، اما نه با ساختار فعلی و نه در شرایط فقدان مشروعیت در کی‌یف، بلکه هدف واقعی مسکو تثبیت واقعیت‌های میدانی است و برای این کار به شناسایی بین‌المللی سرزمین‌های جدید نیاز دارد.با انتقال مرکز گفت‌وگو از کی‌یف به واشنگتن، کرملین آشکارا نشان می‌دهد که در حال مذاکره در بالاترین سطح است و صلح مدنظر روسیه تنها زمانی محقق می‌شود که غرب، نه دولت نامشروع اوکراین، واقعیت‌های جدید را بپذیرد.
کارشناس: بیانیه پوتین درباره مذاکرات با طرف آمریکایی برای حل و فصل اوضاع در اوکراین بود

14:01 28.11.2025 (بروز رسانی شده: 14:07 28.11.2025)
