پوتین: هیچ پیش‌نویسی برای پیمان صلح اوکراین وجود نداشت، بلکه مجموعه‌ای از موضوعات برای بحث وجود داشت
پوتین: هیچ پیش‌نویسی برای پیمان صلح اوکراین وجود نداشت، بلکه مجموعه‌ای از موضوعات برای بحث وجود داشت
ولادیمیر پوتین، توسعه پهپادها توسط صنایع دفاعی روسیه را یک "انقلاب" نامید. 27.11.2025, اسپوتنیک ایران
پوتین گفت روسیه موافق است که طرح آمریکا برای اوکراین می‌تواند مبنای توافقات آینده باشد.
پوتین: هیچ پیش‌نویسی برای پیمان صلح اوکراین وجود نداشت، بلکه مجموعه‌ای از موضوعات برای بحث وجود داشت

17:06 27.11.2025 (بروز رسانی شده: 17:07 27.11.2025)
ولادیمیر پوتین، توسعه پهپادها توسط صنایع دفاعی روسیه را یک "انقلاب" نامید.
پوتین گفت روسیه موافق است که طرح آمریکا برای اوکراین می‌تواند مبنای توافقات آینده باشد.
