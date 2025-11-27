https://spnfa.ir/20251127/پوتین-امضای-اسناد-حل-و-فصل-با-دولت-اوکراین-را-بیمعنی-خواند-26683703.html
پوتین امضای اسناد حل و فصل با دولت اوکراین را بیمعنی خواند
رئیسجمهور روسیه: روسیه میخواهد با اوکراین به توافق برسد، اما این در حال حاضر از نظر قانونی غیرممکن است. 27.11.2025, اسپوتنیک ایران
اظهارات کلیدی ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در مورد درگیری اوکراین:پوتین یادآوری کرد که فقط مجلس اوکراین حق دارد اختیارات خود را تحت حکومت نظامی تمدید کند، در حالی که رئیس جمهور این حق را ندارد. روسیه به رسمیت شناخته شدن بینالمللی سرزمینهای جدید نیاز دارد، اما نه از سوی اوکراین. اگر وضعیت در کوپیانسک در مناطق دیگر تکرار شود، فروپاشی جبهه برای اوکراین اجتنابناپذیر است. ووچانسک تقریباً به طور کامل در دست نیروهای روسی است، در حالی که کراسنوارمیسک و دیمیتروف کاملاً محاصره شدهاند. پوتین رسوایی فساد در کییف را با استفاده از داراییهای روسیه مقایسه کرد: مشخص نیست چه کسی از چه کسی درس میگیرد، اما همه اینها دزدی است.
