پوتین: ادعاها در مورد احتمال حمله روسیه به اروپا کاملاً دروغ و بی‌معنی است
پوتین: ادعاها در مورد احتمال حمله روسیه به اروپا کاملاً دروغ و بی‌معنی است
رئیس جمهور روسیه: پس از مذاکرات ژنو، تصمیم گرفته شد که 28 بند طرح صلح به چهار بخش تقسیم شود. 27.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-27T17:15+0330
2025-11-27T17:15+0330
جهان
جهان
پوتین: ادعاها در مورد احتمال حمله روسیه به اروپا کاملاً دروغ و بی‌معنی است

17:15 27.11.2025
رئیس جمهور روسیه: پس از مذاکرات ژنو، تصمیم گرفته شد که 28 بند طرح صلح به چهار بخش تقسیم شود.
اظهارات کلیدی پوتین در مورد طرح صلح آمریکا: وزارت امور خارجه، مدینسکی و اوشاکوف از مذاکره‌کنندگان روسیه در مورد اوکراین هستند؛
هیچ پیش‌نویس معاهده صلحی در مورد اوکراین وجود نداشت، فقط مجموعه‌ای از موضوعات برای بحث وجود داشت؛
روسیه به طور کلی موافق است که فهرست بندهای آمریکا در مورد اوکراین می‌تواند اساس توافقات آینده را تشکیل دهد؛
پیش‌نویس طرح در مورد اوکراین باید به "زبان دیپلماتیک" ترجمه شود؛ در حال حاضر، برخی از بندها مسخره به نظر می‌رسند؛
روسیه می‌بیند که ایالات متحده به طور کلی موضع خود را در نظر می‌گیرد؛
هر کلمه از طرح صلح در مورد اوکراین باید به طور جدی مورد بحث قرار گیرد؛
قرار است هیئت آمریکایی هفته آینده وارد مسکو شود.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
