https://spnfa.ir/20251127/پوتین-ادعاها-در-مورد-احتمال-حمله-روسیه-به-اروپا-کاملا-دروغ-و-بیمعنی-است-26682536.html
پوتین: ادعاها در مورد احتمال حمله روسیه به اروپا کاملاً دروغ و بیمعنی است
پوتین: ادعاها در مورد احتمال حمله روسیه به اروپا کاملاً دروغ و بیمعنی است
اسپوتنیک ایران
رئیس جمهور روسیه: پس از مذاکرات ژنو، تصمیم گرفته شد که 28 بند طرح صلح به چهار بخش تقسیم شود. 27.11.2025, اسپوتنیک ایران
2025-11-27T17:15+0330
2025-11-27T17:15+0330
2025-11-27T17:15+0330
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/14/26584758_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_2812a4d28bc3e968c6ebe7a89e356204.jpg
اظهارات کلیدی پوتین در مورد طرح صلح آمریکا: وزارت امور خارجه، مدینسکی و اوشاکوف از مذاکرهکنندگان روسیه در مورد اوکراین هستند؛ هیچ پیشنویس معاهده صلحی در مورد اوکراین وجود نداشت، فقط مجموعهای از موضوعات برای بحث وجود داشت؛ روسیه به طور کلی موافق است که فهرست بندهای آمریکا در مورد اوکراین میتواند اساس توافقات آینده را تشکیل دهد؛ پیشنویس طرح در مورد اوکراین باید به "زبان دیپلماتیک" ترجمه شود؛ در حال حاضر، برخی از بندها مسخره به نظر میرسند؛ روسیه میبیند که ایالات متحده به طور کلی موضع خود را در نظر میگیرد؛ هر کلمه از طرح صلح در مورد اوکراین باید به طور جدی مورد بحث قرار گیرد؛ قرار است هیئت آمریکایی هفته آینده وارد مسکو شود.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/14/26584758_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_12ff83ee101c827303829b6e47c541ed.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
پوتین: ادعاها در مورد احتمال حمله روسیه به اروپا کاملاً دروغ و بیمعنی است
رئیس جمهور روسیه: پس از مذاکرات ژنو، تصمیم گرفته شد که 28 بند طرح صلح به چهار بخش تقسیم شود.
اظهارات کلیدی پوتین در مورد طرح صلح آمریکا: وزارت امور خارجه، مدینسکی و اوشاکوف از مذاکرهکنندگان روسیه در مورد اوکراین هستند؛
هیچ پیشنویس معاهده صلحی در مورد اوکراین وجود نداشت، فقط مجموعهای از موضوعات برای بحث وجود داشت؛
روسیه به طور کلی موافق است که فهرست بندهای آمریکا در مورد اوکراین میتواند اساس توافقات آینده را تشکیل دهد؛
پیشنویس طرح در مورد اوکراین باید به "زبان دیپلماتیک" ترجمه شود؛ در حال حاضر، برخی از بندها مسخره به نظر میرسند؛
روسیه میبیند که ایالات متحده به طور کلی موضع خود را در نظر میگیرد؛
هر کلمه از طرح صلح در مورد اوکراین باید به طور جدی مورد بحث قرار گیرد؛
قرار است هیئت آمریکایی هفته آینده وارد مسکو شود.