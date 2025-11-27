https://spnfa.ir/20251127/مدبر-مناطق-روستبار-باید-برای-همیشه-به-خاک-روسیه-بپیوندند-تا-صلح-شکل-بگیرد--26684276.html

مدبر: مناطق روس‌تبار باید برای همیشه به خاک روسیه بپیوندند تا صلح شکل بگیرد

مدبر: مناطق روس‌تبار باید برای همیشه به خاک روسیه بپیوندند تا صلح شکل بگیرد

کارشناس مسائل بین‌الملل: در شرایط کنونی که وضعیت میدانی و سیاسی کاملاً به نفع روسیه پیش می‌رود، ائتلاف افراطی آنگلوساکسونی به رهبری بریتانیا و با مشارکت فرانسه... 27.11.2025

روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: در عرصه سیاسی نیز افشای فساد سازمان‌یافته این جریان، موقعیت آنها را بیش از پیش تضعیف کرده است.مدبر با اشاره به رسوایی‌های اخیر افزود، شبکه فرقه‌گرای تبهکار همکار با زلنسکی یک رسوایی جهانی به بار آورده و طرف آمریکایی امروز به این نتیجه رسیده که بدون ارائه ضمانت امنیتی به رژیم فاشیستی کی‌یف، امکان امضای توافق صلح وجود ندارد. وی تأکید کرد: توافقی می‌تواند به صلح پایدار منجر شود که تمامی پیش‌شرط‌های روسیه را شامل شود، به‌ویژه اینکه مناطق روس‌تباری که بخشی از هویت، تاریخ، تمدن و فرهنگ روسیه هستند، باید برای همیشه به خاک روسیه بپیوندند. این مناطق که به‌اشتباه در نقشه اوکراین قرار گرفتند، از جمله بخش‌های روس‌تبار دنباس و کریمه که محصول توطئه آنگلوساکسونی در سال 1991 بودند و اکنون باید جزو لاینفک خاک روسیه محسوب شوند. این کارشناس در ادامه تصریح کرد، تمامی جنایاتی که نئونازی‌های باندرایی رژیم کی‌یف با همکاری ناتو طی این سال‌ها علیه روس‌تباران اوکراین مرتکب شدند، بخشی از همان پروژه آنگلوساکسونی بوده است. امروز هویت اوکراین، هویتی کاملاً روسی است و سیاست‌های روس‌ستیزانه، حمله به فرهنگ، زبان و تمدن روسی که به رهبری آنگلوساکسون‌ها دنبال شده باید فوراً متوقف شود. این امر یکی از شروط اصلی تحقق صلح پایدار است. سپس باید انتخاباتی برگزار شود که در آن گزینه‌ای روی کار آید که با روسیه هماهنگ باشد نه اینکه ابزار و عروسک دست آنگلوساکسون‌ها شود. روح‌الله مدبر در پایان خاطرنشان کرد، فقط در چنین شرایطی است که صلح پایدار به وجود خواهد آمد. آمریکا نیز امروز به این نتیجه رسیده که ادامه حضور در جبهه آنگلوساکسونی جز باخت برای محور آمریکایی نتیجه‌ای نداشته است. بنابراین به نفع واشنگتن است که خود را از این بخش افراطی جدا کرده و به جای تقابل، به سمت تعامل، همکاری و یک بازی سراسر برد با روسیه حرکت کند. این مسیر برای امنیت جهانی نیز مناسب‌تر خواهد بود.

