روسیه عجله ای ندارد

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو از روند آرام مذاکرات با آمریکا در مورد اوکراین حمایت می کند. 27.11.2025, اسپوتنیک ایران

به نظر می رسد اختلافات داخلی درون آمریکا درباره اوکراین از یک سو و تلاش های برخی رهبران کشورهای اروپایی برای زمین زدن طرح صلح ترامپ هر روز بیشتر می‌شود و روسیه نمی‌خواهد در جریان مذاکرات ردپایی از فشار باشد، زیرا هماهنگی در روند مذاکرات نتیجه نهایی صلح را با ثبات تر می‌کند.از سوی دیگر روند فعلی میدانی به نفع روسیه است و به نظر می رسد اگر احیانا اروپایی ها اصرار به ادامه شرایط موجود داشته باشند در نهایت با شرایطی مواجه شوند که به جای امضای توافق صلح اوکراین مجبور شود معاهده تسلیم امضا کند.در واقع تلاش ایالات متحده برای به نتیجه رساندن طرح ترامپ بیشتر به نفع اوکراین می باشد و خوب هر کس که پیگیر شرایط موجود و دلسوز مردم اوکراین باشد می داند که زلنسکی مردم اوکراین را قربانی منافع شخصی خود و غرب کرد و وقتی که کار تمام شود وی و باند حاکم اوکراین هر کدام به جایی فرار می کنند و با پولهایی که بابت این خوش خدمتی به غرب به جیب زده اند زندگی مرفه خواهند داشت و این مردم اوکراین خواهند بود که تا ابد الدهر باید تاوان این مساله را بدهند.یکی از مسایلی که برخی اروپایی ها مطرح می کنند امروزه این است که با توجه به شرایط به وجود آمده ممکن است برخی شهروندان کشورهای دیگر اروپایی، مخصوصا روس تبارها و یا کشورهایی که قبلا جزو شوروی سابق بودند، تمایل داشته باشند که دوباره کشورهایشان به اتحاد با روسیه روی بیاورند.مساله مهم برای روسیه تامین امنیت ملی خود است و بدیهی است که تا کشوری امنیت ملی روسیه را به خطر نیاندازد روسیه هیچ چشم داشتی به خاک آن کشور نداشته باشد، چیزی که روسیه زیاد دارد سرزمین است.روز گذشته یک مناظره ای را در آمریکا تماشا می کردم که در آن آقای جان میرشایر فیلسوف سیاسی ونظریه پرداز آمریکایی از مجری می پرسید به نظر شما و حاضرین "اگر احیانا مثلا کانادا که بسیار به آمریکا نزدیک است و متحد آن به حساب می آید روزی تصمیم بگیرد با چین همراه شود و خاک خود را برای حضور نیروهای چینی باز کند، آمریکا چه کار خواهد کرد؟"مجری گفت حتما "آمریکا به کانادا حمله خواهد کرد".میر شایر اظهار داشت :"پس شما حق ندارید روسیه را به دلیل انجام عملیات ویژه در اوکراین محکوم کنید چرا که هیات حاکمه اوکراین داشت امنیت ملی روسیه را به خطر می انداخت".اگر کشوری به دنبال به خطر انداختن امنیت ملی روسیه نباشد قطعا نباید دلواپس آن باشد که روسیه واکنشی نشان دهد ولی اگر کشورهای غربی به دنبال آن هستند حالا که اوکراین را نابود کرده اند دیگر کشورهای شرق اروپا را نیز نابود کنند دیگر بحث چیز دیگری می باشد.روسیه عجله ندارد و نفس اش بسیار بلند است، آیا اینها هم نفس بلند دارند؟

