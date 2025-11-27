https://spnfa.ir/20251127/خودرو-های-فرسوده-از-علل-آلودگی-هوای-تهران-هستند-26684651.html

خودرو های فرسوده از علل آلودگی هوای تهران هستند

خودرو های فرسوده از علل آلودگی هوای تهران هستند

اسپوتنیک ایران

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست ایران: بر اساس مطالعات انتشار که در کلان‌شهرهای کشور انجام شده، در حقیقت منابع انتشار آلاینده‌ها... 27.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-27T18:51+0330

2025-11-27T18:51+0330

2025-11-27T18:51+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/1a/26661682_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_f3dcecf750450e2556d59052aebf96bd.jpg

احمد طاهری، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، در خصوص علل آلودگی هوای کلانشهر تهران، به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: به‌طور مثال، در شهر تهران بر اساس آخرین مطالعات، حدود 60 درصد از انتشار ذرات و حدود 80 درصد از انتشار گازهای آلاینده توسط منابع متحرک صورت می‌گیرد که سهم غالب در انتشار آلاینده‌ها را دارند. در خصوص منابع متحرک، اقدامات متفاوتی باید انجام شود تا این انتشار کاهش یابد.یکی از مهم‌ترین این اقدامات، اسقاط ناوگان فرسوده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، هر وسیله نقلیه فرسوده حدود 9 برابر یک خودروی غیرفرسوده یا نوساز، انتشار آلایندگی دارد. در ناوگان تهران، چیزی حدود 7 درصد از خودروها، فرسوده هستند که این بخش، 38 درصد از انتشار کل ناوگان را انجام می‌دهد. در نتیجه، قطعاً یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باعث کاهش آلودگی هوا در شهر تهران می‌شود، افزایش اسقاط ناوگان فرسوده است. وی افزود: در سال‌های گذشته، تعداد اسقاط خودروها به مراتب کمتر از تولید بوده و در نتیجه، این امر منجر به افزایش تعداد ناوگان در کلان‌شهرهای ما شده است. سال گذشته با رفع موانع اجرایی اسقاط ناوگان فرسوده، یک افزایش قابل‌ملاحظه در تعداد اسقاط داشتیم و به 350 هزار اسقاط رسیدیم که در حقیقت، بالاترین میزان اسقاط خودرو در تاریخ کشور بود. احمد طاهری، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، در ادامه بیان کرد: از دیگر اقداماتی که می‌توان انجام داد، افزایش نظارت بر کیفیت خودروهای تولیدی کشور است. در این راستا، با ارتقای دستورالعمل‌های نظارتی که سازمان محیط زیست انجام می‌دهد، سعی کرده‌ایم خودروهای تولیدی را با استانداردهای بالاتری مورد رصد قرار دهیم. همچنین، بحث معاینه فنی می‌تواند تا حد قابل‌ملاحظه‌ای -بر اساس تخمین‌ها تا حدود 20 درصد- انتشار ناوگان متحرک را کاهش دهد. از سال گذشته، اقدامات برای افزایش سطح نظارت بر این بخش شروع شده است. اما این انتظار که مشکلی که در چند دهه در تهران شاهد آن بودیم در یک سال حل شود، انتظاری نیست که به راحتی بتوان به آن عمل کرد. در شهرهای دیگر دنیا هم که تجربه موفقی در این مورد داشته‌اند، اگر بررسی کنید، می‌بینید که در یک بازه زمانی توانسته‌اند اقداماتی را انجام دهند که به مرور این مشکل رفع شود.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60