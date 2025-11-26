https://spnfa.ir/20251126/چرخش-حسابشده-ایتالیا-سرانجام-صحبت-از-لغو-تحریمهای-روسیه-شد--26662109.html

چرخش حساب‌شده ایتالیا/ سرانجام صحبت از لغو تحریم‌های روسیه شد!

چرخش حساب‌شده ایتالیا/ سرانجام صحبت از لغو تحریم‌های روسیه شد!

پژوهشگر مسائل بین‌الملل: به نظر می‌رسد موضع وزیر امور خارجه ایتالیا بیشتر ناشی از متن واقعیت‌های فرسایشی اروپا است. 26.11.2025

سمیه پسندیده پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره موضع تازه وزیر خارجه ایتالیا به اسپوتنیک گفت:به هر حال مدت‌هاست که کشورهای اروپایی از عدم توان مالی برای استمرار حمایت از اوکراین سخن می‌گویند و حتی فضای افکار عمومی دیگر پذیرای هزینه‌ کردن در کشور دیگری نيستند. بنابراین رم با اعلام اینکه لغو تحریم‌ها باید بخشی از توافق صلح باشد عملاً به این نکته اشاره می‌کند که ساختار تحریم‌ها برای اروپا تبدیل به باری پرهزینه شده و دیگر چندان اهرم مؤثری نیست. در واقع، اعتراف پنهان ایتالیا این است که مناقشات در اوکراین برای اروپا به مرحله‌ای رسیده که ادامه آن بیش از پیش منافع روسیه را تقویت و توان اروپا را تخلیه می‌کند.وی تصريح کرد، از سویی بحران انرژی نیز لایه مهم دیگری از این چرخش است. اروپا طی دو سال گذشته تلاش کرد وابستگی به انرژی روسیه را جبران کند، اما جایگزین‌های گران‌قیمت و ناپایدار، صنایع اروپایی را به لبه تعطیلی رساند. اکنون رم می‌داند که هرگونه صلح واقعی بدون بازگشت حداقل بخشی از روابط انرژی با مسکو پایدار نخواهد بود. به عقیده این پژوهشگر، ایتالیا در لفافه اعلام کرد که اروپا دیگر توان ادامه چالش انرژی با روسیه را ندارد و اتفاقا مدل روسیه در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشورش موفق بوده است. پسندیده خاطر نشان کرد، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش این موضع، تلاش اروپا برای حضور در معماری صلح است که تا این لحظه عمدتاً در دست واشنگتن و مسکو بوده است. احتمالت ایتالیا می‌کوشد این پیام را بدهد که اگر اروپا می‌خواهد نقشی واقعی داشته باشد، باید از موضع تنش فاصله بگیرد و به سمت توافقی مبتنی بر واقعیت‌های میدانی حرکت کند. رم با بیان حمایت از طرح آمریکا و پیشنهاد لغو تحریم‌ها در حقیقت اعتراف می‌کند که مسیر صلح از به رسمیت شناختن وزن واقعی روسیه می‌گذرد و اروپا ناگزیر است این واقعیت را بپذیرد.

