رویدادهای مهم در مورد حل و فصل مناقشه اوکراین طی ساعات اخیر
رویدادهای مهم در مورد حل و فصل مناقشه اوکراین طی ساعات اخیر
یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه، اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، هفته آینده به مسکو خواهد رسید. 26.11.2025, اسپوتنیک ایران
جهان
ترامپ اظهار داشت که در حالی که ویتکاف در روسیه است، دن دریسکول، وزیر ارتش آمریکا، مذاکراتی را با کییف انجام خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا تأکید میکند که طرح 28 مادهای برای در نظر گرفتن پیشنهادات روسیه و اوکراین اصلاح شده است. اکنون شامل 22 ماده است که بسیاری از آنها قبلاً مورد توافق قرار گرفتهاند. به گفته ترامپ، اوکراین باید با یک توافق موافقت کند. این درگیری میتواند سالها ادامه یابد. روسیه از نظر نیروی نظامی از کییف پیشی میگیرد. رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که اروپا در تضمینهای امنیتی آینده مشارکت خواهد داشت. امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، اعلام کرد که "ائتلاف کشورهای داوطلب" یک گروه کاری با ایالات متحده در مورد تضمینهای امنیتی برای کییف تشکیل خواهد داد.
جهان
