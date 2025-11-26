https://spnfa.ir/20251126/رویدادهای-مهم-در-مورد-حل-و-فصل-مناقشه-اوکراین-طی-ساعات-اخیر-26656418.html

رویدادهای مهم در مورد حل و فصل مناقشه اوکراین طی ساعات اخیر

رویدادهای مهم در مورد حل و فصل مناقشه اوکراین طی ساعات اخیر

اسپوتنیک ایران

یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، هفته آینده به مسکو خواهد رسید. 26.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-26T10:25+0330

2025-11-26T10:25+0330

2025-11-26T10:25+0330

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/09/16/25538018_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_922120757eefcc783172eea0e94d16e8.jpg

ترامپ اظهار داشت که در حالی که ویتکاف در روسیه است، دن دریسکول، وزیر ارتش آمریکا، مذاکراتی را با کی‌یف انجام خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا تأکید می‌کند که طرح 28 ماده‌ای برای در نظر گرفتن پیشنهادات روسیه و اوکراین اصلاح شده است. اکنون شامل 22 ماده است که بسیاری از آنها قبلاً مورد توافق قرار گرفته‌اند. به گفته ترامپ، اوکراین باید با یک توافق موافقت کند. این درگیری می‌تواند سال‌ها ادامه یابد. روسیه از نظر نیروی نظامی از کی‌یف پیشی می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که اروپا در تضمین‌های امنیتی آینده مشارکت خواهد داشت. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد که "ائتلاف کشورهای داوطلب" یک گروه کاری با ایالات متحده در مورد تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف تشکیل خواهد داد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان