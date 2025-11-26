ایران
رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه انتشار مکالمه ادعایی خود با اوشاکوف را جعلی خواند
رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه انتشار مکالمه ادعایی خود با اوشاکوف را جعلی خواند
اسپوتنیک ایران
کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه (RDIF) و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، انتشار یک...
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/1a/26655739_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_2411e953b55fa3b8b01097d2be66557b.jpg
رسانه غربی ادعا می‌کند که ضبط مکالمه 29 اکتبر را بررسی کرده است. در طول این تماس، ظاهراً آنها در مورد راه‌های همکاری با ایالات متحده در مورد طرحی برای حل و فصل اوکراین بحث کرده‌اند. کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در صفحه اجتماعی خود در ایکس در پاسخ به این انتشار نوشت: "جعلی". هفته گذشته، دولت ایالات متحده از تدوین یک ابتکار صلح برای حل و فصل در اوکراین خبر داد. ولادیمیر پوتین اظهار داشت که روسیه متن طرح آمریکا را در اختیار دارد، اما هنوز به طور مفصل مورد بحث قرار نگرفته است. رئیس جمهور روسیه اذعان کرد که این سند می‌تواند مبنایی برای حل و فصل نهایی باشد. به گفته وی، اگرچه وضعیت در جبهه به طور کلی برای روسیه مناسب است، زیرا منجر به دستیابی به اهداف عملیات ویژه می‌شود، مسکو همچنان پذیرای مذاکره و حل مسالمت‌آمیز مشکلات است.
رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه انتشار مکالمه ادعایی خود با اوشاکوف را جعلی خواند

کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه (RDIF) و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، انتشار یک رسانه غربی که ادعا می‌کرد حاوی متن تماس تلفنی او با یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه است را جعلی خواند.
رسانه غربی ادعا می‌کند که ضبط مکالمه 29 اکتبر را بررسی کرده است. در طول این تماس، ظاهراً آنها در مورد راه‌های همکاری با ایالات متحده در مورد طرحی برای حل و فصل اوکراین بحث کرده‌اند.
کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در صفحه اجتماعی خود در ایکس در پاسخ به این انتشار نوشت: "جعلی".

هفته گذشته، دولت ایالات متحده از تدوین یک ابتکار صلح برای حل و فصل در اوکراین خبر داد. ولادیمیر پوتین اظهار داشت که روسیه متن طرح آمریکا را در اختیار دارد، اما هنوز به طور مفصل مورد بحث قرار نگرفته است. رئیس جمهور روسیه اذعان کرد که این سند می‌تواند مبنایی برای حل و فصل نهایی باشد. به گفته وی، اگرچه وضعیت در جبهه به طور کلی برای روسیه مناسب است، زیرا منجر به دستیابی به اهداف عملیات ویژه می‌شود، مسکو همچنان پذیرای مذاکره و حل مسالمت‌آمیز مشکلات است.
