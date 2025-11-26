https://spnfa.ir/20251126/دستیار-رئیسجمهور-روسیه-اروپاییها-بیجهت-در-حال-مداخله-در-حل-و-فصل-صلح-در-اوکراین-هستند--26657896.html

دستیار رئیس‌جمهور روسیه: اروپایی‌ها بی‌جهت در حال مداخله در حل و فصل صلح در اوکراین هستند

دستیار رئیس‌جمهور روسیه: اروپایی‌ها بی‌جهت در حال مداخله در حل و فصل صلح در اوکراین هستند

یوری اوشاکوف: روسیه برخی از جنبه‌های طرح صلح آمریکا را مثبت ارزیابی می‌کند، اما بسیاری از آنها نیاز به بحث دارند. 26.11.2025, اسپوتنیک ایران

اظهارات کلیدی یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، در مورد طرح صلح آمریکا: طرح صلح آمریکا برای اوکراین در ابوظبی مورد بحث قرار نگرفت.روسیه هنوز جزئیات طرح صلح را با کسی در میان نگذاشته است؛ چندین نکته آن نیاز به تحلیل جدی دارد.روسیه هنوز رسماً طرح صلح آمریکا برای اوکراین را دریافت نکرده است، اما به طور غیررسمی "یک سند وجود دارد". روسیه به طور غیررسمی چندین نسخه از طرح صلح آمریکا را دریافت کرده است که حتی می‌تواند گیج‌کننده باشد. روسیه و آمریکا در مورد طرح صلح در تماس هستند، اما هیچ بحث جدی در میز مذاکره صورت نگرفته است.

