جنگ جدید در لبنان یا تغییر تاکتیکی در راه است؟

توجه داشته باشید بر عکس ادعاهای برخی رسانه های همسو با اسرائیل که الطباطبائی را ایرانی معرفی می کنند، وی یک شهروند لبنانی بوده و اصالت او مثل بسیاری از شهروندان دیگر در کشورهای مختلف ایرانی بوده.در لبنان بسیاری شهروندان لبنانی هستند که اصالتا ایرانی می باشند مثل خانواده های اصفهانی و مکتبی و فولادکار و طباطبائی و لواسانی و صدر و... که اینها حتی قبل از استقلال لبنان در این کشور زندگی می کردند و شهروند این کشور می باشند.کما اینکه اگر به تاریخ منطقه نگاه کنید می بینید بسیاری ایرانی ها هستند که اصالتا لبنانی و یا عراقی و یا سوری و یا ترک و یا ... بوده اند و امروزه شهروند ایران هستند و یا ایرانی ها هستند که امروزه شهروند کشورهایی مانند کویت و امارات و بحرین و عراق و سوریه و ترکیه و حتی هند و پاکستان و... هستند.برای قرن ها در این منطقه هیچ مشکلی برای تردد شهروندان سرزمین های مختلف و استقرار در سرزمینی دیگر وجود نداشته و از زمانی این مشکلات ایجاد شد که استعمار غرب وارد منطقه شد وگرنه مردم این منطقه با صلح و آرامش علیرغم اختلافات و فتنه های مختلفی که در برهه هایی توسط بیگانگان ایجاد می شد با هم زندگی می کردند.به هر حال اسرائیل یک شهروند لبنانی را در قلب لبنان یعنی حومه جنوبی شهر بیروت ترور کرده و امروزه دولت و ارتش لبنان مورد سوال هستند که امنیت شهروندان خود را چگونه می خواهند تامین کنند.حدود یکسال است که بحث خلع سلاح مقاومت در لبنان بحث می شود و با این کارهایی که اسرائیل انجام می دهد عملا دولت لبنان سخت در فشار قرار می گیرد که بر چه اساس می خواهد خلع سلاح مقاومت را انجام دهد و چه تضمینی وجود دارد که اگر مقاومت سلاح خود را تحویل دهد اسرائیل همان بلایی که سر فلسطینی ها در غزه آورد بر سر لبنانی ها نیاورد.البته اسرائیلی ها، طبق اظهارات خود مقاماتشان، بیش از 25 سال است برای این روز برنامه ریزی می کنند و آنها سالها برای ایجاد ستون پنجم درون لبنان سرمایه گذاری کردند تا آنها را درون لبنان به پست و مقام برسانند وپشت مقاومت لبنان را خالی کنند.تا همین چند سال پیش طبق قانون لبنان حتی بحث درباره رابطه با اسرائیل و یا صحبت کردن با اسرائیلی ها جرم به حساب می آمد و اگر رسانه ای با یک اسرائیلی مصاحبه ای انجام می داد علاوه بر اینکه رسانه تعطیل می شد خبرنگار و عوامل خبری بازداشت و زندانی می شدند اما امروزه می بینیم که ستون پنجمی ها درون لبنان به صراحت در باره حمایتشان از اسرائیل صحبت می کنند.پس از جنگ 66 روزه مقاومت لبنان تصمیم گرفت سیاست صبر استراتژیک را پیشه کار خود قرار دهد تا بتواند ابتدا ستون پنجمی ها را شناسایی کند چون جنگیدن در جبهه مقابل اسرائیل وقتی که ستون پنجمی ها از پشت در حال خیانت هستند امکان پذیر نمی باشد.همه کارشناسان هم متفق القول هستند که اسرائیل عمدا به لبنان و مقاومت حمله می کند تا این سیاست صبر استراتژیک را بشکند و جنگی جدید راه بیاندازد چرا که بقای حکومت اسرائیل گرو جنگی جدید است و اگر نتواند جنگی جدید در منطقه راه بیاندازد احتمال سقوط نتانیاهو در انتخابات بسیار زیاد می باشد.البته مقاومت لبنان هم امروزه توسط طرفدارانش بسیار تحت فشار قرار دارد که چرا واکنش نشان نمی دهد و تا کی می خواهد سیاست صبر استراتژیک را پیشه خود کند.علی الخصوص که گزارش های زیادی از بازسازی توانمندی های مقاومت منتشر شده و بسیاری باور دارند که مقاومت لبنان امروزه بسیار مقتدر تر از سابق است.آنچه را که اسرائیل می خواهد این است که مقاومت از طریق پرتاب موشک آتش بس را بشکند و فرصتی برای حمله اسرائیل به لبنان فراهم شود یا اینکه بتوانند دولت لبنان را مجاب کنند که ارتش را برای جنگ با حزب الله و مقاومت بفرستد و یک جنگ داخلی در لبنان راه بیاندازند.برخی باور دارند در چنین شرایطی احتمال اینکه مقاومت بخواهد تاکتیک خود را تغییر دهد بسیار زیاد است و به جای اینکه مقاومت بخواهد در مقابل ترور های اسرائیل اقدام به پرتاب موشک کند اینبار مقاومت احتمالا همان روش اسرائیل را پیشه خود کند و در مقابل ترور هر فرد اقدام به هدف قرار دادن یک یا چند شخصیت اسرائیلی در همان رده نماید تا اسرائیل هم متوجه شود دیگر سیاست صبر استراتژیک ادامه نخواهد یافت، اگر هم اسرائیل به بهانه تلافی شروع به انجام عملیات نظامی بر علیه لبنان کند آنوقت مقاومت می تواند وارد عمل شود و بهانه ای برای مقابله با اسرائیل و یا هدف قرار دادن عمق اسرائیل داشته باشد و در چنین شرایطی دولت لبنان هم نمی تواند بحث خلع سلاح مقاومت را مطرح کند.

