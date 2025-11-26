https://spnfa.ir/20251126/ترامپ-اظهار-داشت-که-مذاکرات-با-روسیه-در-مورد-حل-و-فصل-اوکراین-به-خوبی-پیش-میرود-26654646.html

ترامپ اظهار داشت که مذاکرات با روسیه در مورد حل و فصل اوکراین به خوبی پیش می‌رود

رئیس جمهور آمریکا: تعداد بندهای طرح صلح ایالات متحده برای اوکراین از 28 به 22 کاهش یافته است. 26.11.2025, اسپوتنیک ایران

جهان

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت: بسیاری از بندهای توافق صلح اوکراین قبلاً مورد توافق قرار گرفته است. منازعه اوکراین در یک جهت در حال توسعه است؛ در نهایت، این سرزمین‌ها می‌توانند به روسیه تبدیل شوند. اوکراین باید با یک توافق موافقت کند؛ این درگیری می‌تواند سال‌ها ادامه داشته باشد؛ روسیه از نظر تعداد نیروهای نظامی از کی‌یف پیشی گرفته است. دیدار استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، با پوتین برای هفته آینده برنامه‌ریزی شده است. مسائل مرزی در چارچوب حل و فصل اوکراین مورد بحث قرار می‌گیرند. هر طرف در مناقشه اوکراین باید امتیاز بدهد. ابتدا باید قبل از سفر زلنسکی به ایالات متحده، توافقی حاصل شود. اروپا در تضمین‌های امنیتی آینده مشارکت خواهد داشت. اروپا علاقه‌مند به پایان دادن به درگیری در اوکراین است.

