انبیسی نیوز به نقل از منابع آگاه گفت که هیئت آمریکایی به رژیم کییف گفت که صنعت دفاعی ایالات متحده "نمیتواند به تأمین سلاح و پدافند هوایی به میزان مورد نیاز برای اوکراین ادامه دهد". دریسکول همچنین ارزیابی ناامیدکنندهای از میدان نبرد ارائه داد و گفت که اوکراین با وضعیت "وخیمی" روبرو است و در صورت عدم حرکت به سمت یک توافق مذاکرهای، با خطر "شکست قریبالوقوع" در برابر نیروهای روسی مواجه است. این پیام به عنوان بخشی از تلاش واشنگتن برای پیشبرد پیشنهاد صلح در حال تکامل خود ارائه شده است. در همین حال، لاوروف، وزیر امور خارجه، پیش از این گفته بود که روسیه منتظر نسخه پیشنویس طرحی است که ایالات متحده پس از مذاکره با اروپا و اوکراین ارائه میدهد و بر اساس اینکه آیا "روح و متن" آن با تفاهم حاصل شده بین روسای جمهور پوتین و ترامپ در آلاسکا مطابقت دارد یا خیر، پاسخ خواهد داد.
08:50 26.11.2025
دن دریسکول، وزیر ارتش آمریکا، هفته گذشته به طور خصوصی به مقامات اوکراینی در کییف هشدار داد که واشنگتن قادر به تأمین سلاح و پدافند هوایی در مقیاس مورد نیاز برای محافظت از زیرساختهای این کشور نخواهد بود.
انبیسی نیوز به نقل از منابع آگاه گفت که هیئت آمریکایی به رژیم کییف گفت که صنعت دفاعی ایالات متحده "نمیتواند به تأمین سلاح و پدافند هوایی به میزان مورد نیاز برای اوکراین ادامه دهد".
دریسکول همچنین ارزیابی ناامیدکنندهای از میدان نبرد ارائه داد و گفت که اوکراین با وضعیت "وخیمی" روبرو است و در صورت عدم حرکت به سمت یک توافق مذاکرهای، با خطر "شکست قریبالوقوع" در برابر نیروهای روسی مواجه است.
این پیام به عنوان بخشی از تلاش واشنگتن برای پیشبرد پیشنهاد صلح در حال تکامل خود ارائه شده است.
در همین حال، لاوروف، وزیر امور خارجه، پیش از این گفته بود که روسیه منتظر نسخه پیشنویس طرحی است که ایالات متحده پس از مذاکره با اروپا و اوکراین ارائه میدهد و بر اساس اینکه آیا "روح و متن" آن با تفاهم حاصل شده بین روسای جمهور پوتین و ترامپ در آلاسکا مطابقت دارد یا خیر، پاسخ خواهد داد.