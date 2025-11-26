https://spnfa.ir/20251126/آیا-صلح-در-اوکراین-برقرار-خواهد-شد-26658979.html

آیا صلح در اوکراین برقرار خواهد شد؟

آیا صلح در اوکراین برقرار خواهد شد؟

اسپوتنیک ایران

روسیه بارها پیشنهاد کرده که منازعه با اوکراین از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود اما متاسفانه برخی دولت های اروپایی که تمایلی به برقراری صلح ندارند جلوی روند صلح... 26.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-26T14:46+0330

2025-11-26T14:46+0330

2025-11-26T14:46+0330

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/1a/26657431_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_0206334a7fdbcbcb2ba1d8c868395697.jpg

البته بماند که دولت قبلی آمریکا و حاکمان پشت پرده یا همان لابی های قدرت به دلیل اینکه ملیاردها دلار از بابت ادامه درگیری ها سود می بردند تلاش می کردند جلوی همه روند های صلح را بگیرند.اما شرایط برای غرب وناتو به گونه ای رقم خورده که عاقلان می دانند ادامه این روند امکان پذیر نیست و ناتو با تمام قدرت اش نمی تواند در مقابل روسیه بایستد مخصوصا که ایالات متحده به اهداف پشت پرده اش رسیده وبرایش مهم نیست که اروپایی ها نظرشان چیست.امروزه باید به این نکته توجه داشت که به دلیل نبود رهبران سیاسی مقتدر در اروپا که برای منافع ملی کشورهایشان و مردمشان کار کنند دیگر چیزی از آن جایگاه قدیمی اروپا در جهان باقی نمانده.تصمیمات غلط سیاستمداران اروپایی درباره همه مناقشات بین المللی یا شاید بهتر است بگوییم تصمیماتی که با منافع مردم اروپا سنخیت ندارد موجب آن شده که دیگر کسی برای آنها ارزشی قایل نباشد و ایالات متحده دیگر آنها را عددی برای حساب کردن روی آنها حساب نکند.از سیاست های غلط اینها گرفته درباره ماجرای اوکراین تا غزه تا پرونده هسته ای ایران تا...همه اش تصمیماتی بوده که می توانسته جایگاه اروپا در معادلات بین المللی را تقویت کند اما تصمیماتی گرفته شده که جایگاه اروپا را از بین ببرد.به هر حال در حال حاضر آمریکا دیگر نقشی برای اروپا قایل نیست و خودش خواهان آن است که در تصمیم گیری بزرگان تصمیم گیری کند.دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت فرستاده ویژه خود، استیو ویتکاف، را مامور کرده است در مسکو با رئیس‌ جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دیدار و گفت‌ و گو کند. او همچنین اعلام کرد که هم ‌زمان، دن دری‌سکال، وزیر نیروی زمینی آمریکا، قرار است با مقام‌های اوکراینی دیدار و گفت‌ و گو کند تا روند نهایی‌سازی طرح صلح پیگیری شود.رئیس جمهوری آمریکا افزود او همراه با معاون رئیس‌جمهوری، جی‌دی ونس، وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، وزیر جنگ، پیت هگست، و رئیس دفتر کاخ سفید، سوزی وایلز، در جریان آخرین تحولات قرار خواهند گرفت.او گفت امیدوار است به‌ زودی با ولودیمیر زلنسکی، و رئیس‌جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین، دیدار کند، اما تاکید کرد که چنین دیداری تنها زمانی که توافق پایان درگیری نهایی شده باشد یا در مراحل پایانی قرار داشته باشد صورت می‌گیرد. آقای ترامپ امیدواری کرد که صلح "هر چه سریعتر" برقرار شود.دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه گفت تیم او طی یک هفته گذشته "پیشرفت چشمگیری" در مسیر پایان دادن به درگیری میان روسیه و اوکراین داشته است؛ درگیری که او گفت "اگر رئیس‌جمهوری بودم هرگز آغاز نمی‌شد." رئیس جمهوری آمریکا گفت تنها در یک ماه گذشته ۲۵ هزار سرباز در این درگیری کشته شدند.به گفته آقای ترامپ، طرح صلح ۲۸‌بندی اولیه که از سوی ایالات متحده تنظیم شده بود، با نظرهای تکمیلی هر دو طرف - روسیه و اوکراین - دقیق تنظیم شده و تنها چند مورد اختلاف باقی مانده است.رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه مذاکرات مرزی در مورد اوکراین و روسیه یک فرآیند پیچیده است، گفت: "منازعه اوکراین در یک جهت حرکت می‌کند و برخی از سرزمین‌ها در نهایت ممکن است به کنترل روسیه درآید".عملا طرح ترامپ بر این مبنا می باشد که اوکراین باید شکست در مقابل روسیه را بپذیرد و متوجه شود که بازی با دم شیر عواقب دارد و اینگونه نیست که اینها امنیت ملی یک ابر قدرت را تهدید کنند بعد توقع داشته باشند بدون اینکه پایشان خیس شود از رودخانه سیلی که راه انداخته اند بیرون بیایند.همه هم به خوبی می دانند بدون پشتیبانی ایالات متحده کشورهای اروپایی و بقیه اعضای ناتو هیچ شانسی برای ادامه روند مناقشه نخواهند داشت وعملا وقتی که ترامپ تصمیم گرفته کاری کند دیگر رهبران ناتو باید مثل بچه مدرسه ای جلوی او بنشینند و اطاعت کنند.به قول زلنسکی "میان شرافت و ایالات متحده می توانند یکی را انتخاب کنند" و اینها مجبور هستند اطاعت از ایالات متحده را انتخاب کنند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60