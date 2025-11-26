آلودگی هوا در ایران و مصرف دخانیات؛ تهدید جدی برای سلامت تنفسی شهروندان

ایران
دکتر ابراهیمی نادی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، درخصوص تاثیر آلودگی هوا ذر ایران و مصرف دخانیات بر سلامت شهروندان، گفت:با گسترش آلودگی ناشی از ریزگردها در مناطق مختلف کشور، افزایش حجم آلاینده‌ها موجب شده هوای بسیاری از مناطق غربی، مرکزی، جنوبی و شمالی کشور در وضعیت نامطلوب قرار گیرد و عملاً تمام نقاط، از شهر تا روستا، با آلودگی هوا درگیر شوند.در روزهای بحرانی، مردم باید از حضور در فضاهای باز خودداری کرده و اصول بهداشتی را به‌طور دقیق رعایت کنند. در سال‌های اخیر و با افزایش ریزگردها، بروز واکنش‌های آلرژیک در جامعه نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. عفونت‌های تنفسی هم‌زمان با حجم بالای ریزگردها، سیستم ایمنی را تحریک کرده و موجب افزایش تولید پادتن می‌شود؛ این واکنش‌ها به بروز علائم مشابه آلرژی و حساسیت منجر می‌شود. علائم شایع شامل آبریزش بینی، اگزمای پوستی، اشک‌ریزش، تنگی نفس، خس‌خس سینه و سرفه خشک هستند. وی افزود: مصرف مواد دخانی تأثیرات بسیار مخرب و غیرقابل جبرانی بر سیستم تنفسی دارد و نقش قابل توجهی در بروز بیماری‌های تنفسی به‌ویژه آسم ایفا می‌کند. استعمال دخانیات نه‌تنها سلامت فرد مصرف‌کننده، بلکه سلامت اطرافیان، به‌ویژه کودکان، را نیز به‌شدت تهدید می‌کند. علائم آسم در کودکان معمولاً در دو یا سه سالگی ظاهر می‌شوند و در صورت عدم کنترل و درمان به‌موقع، تنگی مجاری تنفسی ممکن است به مرحله‌ای برسد که درمان‌ناپذیر باشد. تشخیص بیماری پس از معاینه بالینی و انجام تست‌های تنفسی صورت می‌گیرد و در مواردی که علائم واضح نیست، تست متاکولین می‌تواند به تشخیص قطعی کمک کند. پیشگیری هم کم‌هزینه‌تر و هم کم‌عارضه‌تر از درمان است.مردم باید از تماس با عوامل حساسیت‌زا پرهیز کرده و در روزهایی که ریزگردها شدت می‌یابند، از حضور در فضای باز خودداری کرده و در صورت نیاز از ماسک استفاده کنند. همچنین باید از مصرف خودسرانه داروها و غذاهای فوری (فست‌فودها) پرهیز شود. افراد مبتلا به حساسیت‌های فصلی باید نکات مراقبتی را جدی گرفته و سلامت دستگاه تنفسی را در اولویت قرار دهند.
15:17 26.11.2025 (بروز رسانی شده: 16:02 26.11.2025)
© Photo / IRNA
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان: با استناد به یافته‌های علمی و پژوهشی، نباید ریزگردها را تنها غبار ساده تصور کرد؛ این ذرات حامل مواد مختلف‌اند و می‌توانند با ورود به مجاری تنفسی، در بلندمدت آسیب‌های جدی به سلامت افراد وارد کنند.
دکتر ابراهیمی نادی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، درخصوص تاثیر آلودگی هوا ذر ایران و مصرف دخانیات بر سلامت شهروندان، گفت:با گسترش آلودگی ناشی از ریزگردها در مناطق مختلف کشور، افزایش حجم آلاینده‌ها موجب شده هوای بسیاری از مناطق غربی، مرکزی، جنوبی و شمالی کشور در وضعیت نامطلوب قرار گیرد و عملاً تمام نقاط، از شهر تا روستا، با آلودگی هوا درگیر شوند.
در روزهای بحرانی، مردم باید از حضور در فضاهای باز خودداری کرده و اصول بهداشتی را به‌طور دقیق رعایت کنند. در سال‌های اخیر و با افزایش ریزگردها، بروز واکنش‌های آلرژیک در جامعه نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است. عفونت‌های تنفسی هم‌زمان با حجم بالای ریزگردها، سیستم ایمنی را تحریک کرده و موجب افزایش تولید پادتن می‌شود؛ این واکنش‌ها به بروز علائم مشابه آلرژی و حساسیت منجر می‌شود.
علائم شایع شامل آبریزش بینی، اگزمای پوستی، اشک‌ریزش، تنگی نفس، خس‌خس سینه و سرفه خشک هستند. وی افزود: مصرف مواد دخانی تأثیرات بسیار مخرب و غیرقابل جبرانی بر سیستم تنفسی دارد و نقش قابل توجهی در بروز بیماری‌های تنفسی به‌ویژه آسم ایفا می‌کند. استعمال دخانیات نه‌تنها سلامت فرد مصرف‌کننده، بلکه سلامت اطرافیان، به‌ویژه کودکان، را نیز به‌شدت تهدید می‌کند.
علائم آسم در کودکان معمولاً در دو یا سه سالگی ظاهر می‌شوند و در صورت عدم کنترل و درمان به‌موقع، تنگی مجاری تنفسی ممکن است به مرحله‌ای برسد که درمان‌ناپذیر باشد. تشخیص بیماری پس از معاینه بالینی و انجام تست‌های تنفسی صورت می‌گیرد و در مواردی که علائم واضح نیست، تست متاکولین می‌تواند به تشخیص قطعی کمک کند. پیشگیری هم کم‌هزینه‌تر و هم کم‌عارضه‌تر از درمان است.
مردم باید از تماس با عوامل حساسیت‌زا پرهیز کرده و در روزهایی که ریزگردها شدت می‌یابند، از حضور در فضای باز خودداری کرده و در صورت نیاز از ماسک استفاده کنند. همچنین باید از مصرف خودسرانه داروها و غذاهای فوری (فست‌فودها) پرهیز شود. افراد مبتلا به حساسیت‌های فصلی باید نکات مراقبتی را جدی گرفته و سلامت دستگاه تنفسی را در اولویت قرار دهند.
