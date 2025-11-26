https://spnfa.ir/20251126/آلودگی-هوا-مانع-اهدای-خون-نیست-آمار-مراجعات-به-مراکز-اهدای-خون-نیز-کاهش-یافته-26661125.html

آلودگی هوا در ایران مانع اهدای خون نیست؛ آمار مراجعات به مراکز اهدای خون نیز کاهش یافته

مراکز اهدای خون ایران در شهر ها و استانهایی که به خاطر آلودگی هوا ممکن است در روزهای پیش رو تعطیل اعلام شوند، یا در روزهای تعطیلات رسمی باز است و از اهدای خون... 26.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-26T15:41+0330

2025-11-26T15:41+0330

2025-11-26T16:00+0330

گزارش و تحلیل

سازمان انتقال خون ایران، اعلام کرد: آلودگی هوا ممنوعیتی برای اهدای خون ایجاد نمی کند و باید توجه کرد که اهدای خون نیازی همیشگی است و خون ماده حیات بخش و بدون جایگزین است که تنها با سخاوت و اهدای شهروندان به دست می آید و سازمان انتقال خون به عنوان تنها ارگان حیاتی زیرمجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تمامی شرایط دارای مراکزفعال و آماده خدمت رسانی به هموطنان است. هم زمان با سرمای هوا، شیوع بیماری های فصلی، آلودگی هوا و تعطیلی و محدودیت های تردد شهری ناشی از آن، آمار مراجعات به مراکز اهدای خون نیز کاهش می یابد در حالی که نیاز به خون و فراوردهای آن همیشگی است و عمر برخی از فراورده های ضروری مانند پلاکت کمتر از 3 روز وابسته به اهدای روزانه هموطنان است. با توجه به اینکه آلودگی هوا منعی برای اهدای خون ایجاد نمی کند، سازمان انتقال خون از همه شهروندان خصوصا بانوان و جوانانی که شرایط جسمی مناسبی دارند و تا کنون برای اهدای خون داوطلب نشده اند دعوت می کند تا در فصل سرما و روزهای آلودگی هوا بیش از پیش به این مسئولیت اجتماعی فکر کنند و اهدای خون را در برنامه زندگی خود بگنجانند. گفتنی است، مراکزفعال اهدای خون در روزهای تعطیل در سایت های استانی انتقال خون اعلام می شود و در خدمت شهروندان است. بخش بزرگی از بیماران نیازمندان همیشگی خون هستند که تدوام زندگی آنان وابسته به اهدای خون هموطنان است، با اهدای خون سلامتی و طول عمر را به مردم سرزمینمان هدیه کنیم.

شیوا آبشناس

شیوا آبشناس

