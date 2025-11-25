https://spnfa.ir/20251125/نسخه-صلح-نامناسب-اروپایی-اصل-ماجرا-در-توافقات-پشت-میز-واشنگتن-و-مسکو--26644944.html

نسخه صلح نامناسب اروپایی، اصل ماجرا در توافقات پشت میز واشنگتن و مسکو

نسخه صلح نامناسب اروپایی، اصل ماجرا در توافقات پشت میز واشنگتن و مسکو

اسپوتنیک ایران

اروپایی‌ها همچنان بر رویکردی فشارمحور و کمتر منعطف پافشاری می‌کنند، در حالی که از نگاه روسیه، چنین رویکردی نه واقع‌بینانه است و نه کمکی به خروج از بن‌بست... 25.11.2025, اسپوتنیک ایران

2025-11-25T15:02+0330

2025-11-25T15:02+0330

2025-11-25T15:02+0330

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0b/16/26610095_0:35:800:485_1920x0_80_0_0_47a57d6d17125364b651118bfe7b6a7b.jpg

- راحله چتر سفید، پژوهشگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: در شرایطی که سیگنال‌های تازه‌ از سوی واشنگتن درباره آغاز گفت‌وگوهای رودررو بر سر آینده مناقشه اوکراین مخابره می‌شود، اظهارات یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، پرده‌ای مهم از رویکرد جدید کرملین را آشکار می‌کند.چترسفید در تحلیل خود اذعان داشت، این اظهارات نشان‌دهنده تفکیک روشن مسکو میان طرح آمریکایی و طرح اروپایی است و این تفکیک حاوی پیام سیاسی قابل‌توجهی برای طرف‌های درگیر است.وی افزود، از نگاه مسکو، بخش‌هایی از طرح پیشنهادی آمریکا قابل قبول ارزیابی شده است و این خود نشان می‌دهد که واشنگتن برخلاف اروپا در برخی بندها واقع‌بینانه‌تر عمل کرده و به خطوط قرمز روسیه نزدیک‌تر شده است.بنابراین چنین موضعی نشان‌دهنده آن است که آمریکا به‌عنوان بازیگر اصلی صحنه امنیتی اروپا، اکنون در پی یافتن فرمولی است که بتواند هم درگیری را مدیریت‌پذیر کند و هم هزینه‌های بلندمدت آن را کاهش دهد.این پژوهشگر اظهار داشت، در مقابل اوشاکوف به صراحت تأکید کرده که طرح اروپایی غیرسازنده و غیرقابل قبول است. این موضع را می‌توان نشانه‌ای از شکاف عمیق میان برداشت امنیتی بروکسل و مسکو دانست.اروپایی‌ها همچنان بر رویکردی فشارمحور و کمتر منعطف پافشاری می‌کنند، در حالی که از نگاه روسیه، چنین رویکردی نه واقع‌بینانه است و نه کمکی به خروج از بن‌بست می‌کند.راحله چتر سفید به نکته مهم دیگری در سخنان اوشاکوف اشاره نمود و تصريح کرد، به نظر می‌رسد این اظهارات به طور مشخص تأیید دریافت سیگنال آمریکا برای مذاکرات مستقیم است.هرچند او تأکید می‌کند که هنوز توافق مشخصی برای برگزاری چنین دیداری وجود ندارد. اما همین اشاره نشان می‌دهد که در پشت صحنه تحرکاتی آغاز شده و طرف آمریکایی احتمالاً در حال ارزیابی میزان آماده‌باش روسیه برای ورود به فاز گفت‌وگوهای رسمی‌تر است.وی در پایان خاطر نشان کرد، بنابراين این مواضع نشان می‌دهد که مسکو، ضمن حفظ خطوط قرمز خود، مسیر گفت‌وگو با آمریکا را باز گذاشته اما به هرحال به اروپا می‌گوید که حل‌وفصل سیاسی بحران اوکراین از مسیر نسخه‌های بروکسل نمی‌گذرد. آنچه تعیین‌کننده خواهد بود، توافقات پشت میز واشنگتن–مسکو است.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

ایران